Una familia de Tierra del Fuego denunció que su hija de 4 años murió por no haber recibido la atención médica correspondiente. Ana Zuck tenía 4 años y murió luego de que empeorará su cuadro por una gripe.

El jueves pasado Andrea, la mamá de la nena, fue a buscarla al jardín porqué tenía fiebre. La llevó al CAT (Centro Asistencial Tolhuin), donde un médico le dijo que la nena tenía gripe, le recetó ibuprofeno y la envió a su casa. Al otro día, la fiebre no bajaba y fue nuevamente llevada al centro mèdico, donde esta vez le recetaron paracetamol y la enviaron de nuevo a la casa.

El sábado la fiebre bajó por lo que los padres se quedaron tranquilos. Pero el domingo durante el cumpleaños de la mamá, notaron que Ana estaba débil y no quería comer. Preocupados, viajaron hasta Río Grande, donde la ingresaron a la guardia y en pocos minutos fue internada en terapia intensiva.

Media hora después de esa despedida, los profesionales le dijeron a la mujer que su hija había fallecido luego de sufrir un paro cardíaco.

“Los médicos de Río Grande me dijeron que estaba deshidratada, hipotérmica. Yo estuve todo el tiempo con ella y me hablaba, hasta que en un momento empezó a sentirse mal y los profesionales me dijeron que había que intubarla. Le di un beso y me fui,” relató con mucho dolor en comunicación con TN.

Los vecinos de Tolhuin salieron a las calles a reclamar por la muerte de la pequeña Ana y horas después, muchos médicos del centro de salud presentaron la renuncia a sus cargos.

“En el Centro Asistencial Tolhuin no hay guardia pediátrica, hay un centro asistencial para todo el pueblo y faltan insumos. No hicieron nada por mi hija, la dejaron así”, lamentó Andrea quien radicó una denuncia por mala praxis.