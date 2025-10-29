Un hombre fue detenido el pasado 9 de octubre en Puerto Madryn tras entrar por la fuerza a la casa de su expareja. Horas antes la había llamado unas siete veces, con supuestas intenciones de hablar con ella. Tenía una prohibición de acercamiento.

ENTRÓ A LA CASA DE SU EX POR LA FUERZA Y DEBERÁ USAR TOBILLERA ELECTRÓNICA

El hecho ocurrió el jueves 9 de octubre, en horas de la tarde, cuando un hombre identificado como J.D.J., que tenía una orden de prohibición de acercamiento por un plazo de 180 días y, pese a esta medida judicial, concurrió a la casa de la mujer con intenciones de hablar con ella. Sin embargo, ante la negativa ingresó por una ventana de la casa para, minutos después, alejarse.

La mujer llamó a familiares que, mientras se acercaban al domicilio, vieron salir al imputado cuando se alejaba de la casa.

La mujer, tras relatar lo sucedido, además informó que su expareja la había llamado y enviado mensajes a su celular en siete oportunidades, cuando también pesaba en su contra la prohibición de todo tipo de contacto.

HOSTIGAMIENTO

Para los fiscales, el “hostigamiento” continuó al seguirla incluso en una oportunidad hasta su trabajo. “Demostró falta de voluntad y desprecio por las decisiones judiciales. Los hechos son reiterados en su intento por influir en la víctima”, afirmaron.

Mientras tanto, el defensor oficial Javier Romero consideró desmedido el pedido de las representantes de la Fiscalía de Rawson en cuanto a la prisión preventiva por un mes, aunque coincidió en la posibilidad de la colocación dual de las tobilleras electrónicas al imputado y a la víctima.

La jueza de garantías Laura Martini abrió la investigación por los delitos de desobediencia y violación de domicilio y dispuso la colocación dual de tobilleras, en contra de un hombre que no cumplió con la orden de una jueza de familia que había dispuesto que no mantuviera ningún tipo de contacto con su exmujer. Y fijó un plazo de investigación en el marco de las denuncias reiteradas en contra del hombre por un periodo total de seis meses.

¿Qué es la violencia de género?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y femicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.