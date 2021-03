COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El nene de 12 años le contó a su mamá que un hombre lo amenazó con un cuchillo cuando caminaba desde la escuela, en el barrio Fracción 14- hacia su casa, lo golpeó y abusó de él. El nombre del supuesto violador empezó a circular por las redes sociales y grupos de whatsapp de los propios vecinos que decidieron “hacer justicia por mano propia”.

Fueron hasta la casa del presunto violador, pero al no encontrarlo se dirigieron hacia la de su padre, José Oviedo, donde entre piedras e insultos prendieron fuego la vivienda. Luego de correrlo durante unas cuadras, lo alcanzan y lo golpean hasta matarlo.

“Vine a cubrir un reclamo de vecinos y me encontré con esto” recuerda Ornella Vezzoso, periodista de ADNSUR que llegó hasta el lugar incluso antes que la propia policía.

“Había un grupo de vecinos quemando cubiertas que estaban reclamando para que aparezca el abusador de un nene de 12 años que habían abusado aquí en inmediaciones del barrio Fracción 14. Los vecinos se juntaron acá, estaba con quema de cubiertas iban a ir a la seccionar quinta y finalmente llega un mensaje a una de ellas que dice “el abusador es tal persona”. Inmediatamente todos los vecinos que estaban acá fueron a esta vivienda empezaron a apedrear la casa, a insultar, a pedir que salga. Se vivía un clima muy tenso”.

Una falsa acusación que terminó en tragedia

De ese grupo de vecinos indignados que se estaba manifestando en la casa del supuesto abusador se desprende otro grupo que se dirige hacia la casa del padre del acusado. Tiran piedras y la prenden fuego. Eso hace que José Oviedo salga con un cuchillo y un machete y quiera enfrentar al grupo pero como lo superaban en número empieza a correr en dirección hacia el barrio “Fracción 15” y “Los Bretes”. En ese lugar lo alcanzan y lo golpean hasta matarlo. La causa, que lleva adelante la Fiscal Dra. Camila Banfi señala que eran 12 personas las que participaron del linchamiento.

El relato de la periodista de ADNSUR, Ornella Vezzoso. Llegó al lugar antes que la Policía.

“En ese momento veo a los chicos que vienen ensangrentados y dicen ´lo matamos, lo matamos´ y muchas cosas más… pero yo le digo a quien mataron? Al padre del abusador que también era un violador”, recuerda Ornella.

Con el peso de la Ley

Del linchamiento y muerte de José Oviedo participaron 12 personas, 8 tienen prisión preventiva y 4 son menores inimputables. “Cuatro de las personas que participaron del linchamiento tienen menos de 18 años por lo tanto estas personas para el Ministerio Público Fiscal son inimputables y nosotros únicamente podemos hacer conocer al Juez que fueron parte de este grupo pero no podemos imputarle ningún delito ni tampoco traerlos a proceso porque de acuerdo al Código Procesal Penal no estarían en condiciones de someterlo a un proceso. Según la investigación que llevó adelante Fiscalía, el hecho fue calificado como “homicidio en agresión” y le cabe una pena máxima de hasta 6 años que la Fiscalía solicita sean de cumplimiento efectivo. La semana pasada se realizó la Audiencia preliminar de uno de los acusados y se elevó la causa a Juicio. El resto, 7 imputados, esperan la resolución del juez sobre un pedido de juicios abreviado.

Un dato horroroso

El verdadero abusador del nene de 12 años, tiene 14 y participó del linchamiento a José Oviedo. “Nosotros lo que pudimos observar en los videos es que las personas más violentas o las que despliegan las conductas más violentas sobre José Oviedo son estos menores inimputables. Al ser menor inimputable al abusador le cabe únicamente una medida protectiva por parte del Juzgado de Familia y en todo caso todo lo que tiene que ver con su situación se tiene que ver en otro fuero. No en el penal. Nosotros no podemos aplicarle, ni siquiera podemos anoticiarlo del hecho”, explica la Fiscal Banfi.

Una pericia novedosa

La Fiscal de la causa solicitó analizar con una mirada sociológica el linchamiento ocurrido en Fracción 14. Para ello el sociólogo Leandro Gamallo, becario del Conicet especialista en violencia colectiva y linchamientos, puso el foco en los hechos ocurridos esa tarde. “La pertenencia de los vecinos a la Fracción, a defender su propio territorio a tratar de alguna manera, de manera errada porque el sociólogo no puede juzgar las conductas habla de cómo en determinados grupos sociales están organizados frente a estas situación de sentirse impotentes por la no presencia del Estado en ese momento deciden tomar esa situación que después se les va de las manos. No es casual que sea un grupo de jóvenes muy jóvenes entre 14 y 25 años porque son los que están en la cultura del aguante”, explicó.