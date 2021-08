El precandidato a senador por el Frente de Todos, Carlos Linares, chocó con una camioneta a un Ford Ka, cuyo conductor fue trasladado al Hospital Regional a raíz de los golpes sufridos.

El accidente ocurrió alrededor de las 2 AM de este sábado sobre la Avenida Yrigoyen y Avenida Constituyentes. Los peritos trabajaban en el lugar para establecer cómo ocurrió el fuerte choque.

Linares habló en Twitter sobre el accidente que protagonizó: "Agradezco a los que me llamaron a raíz de un accidente de tránsito en el que gracias a Dios no hubo consecuencias graves. A la altura del Km. 3 y Constituyentes un auto dobló en U y fue embestido por el vehículo en el que yo viajaba. El conductor del otro auto sufrió un golpe leve", explicó el ex intendente de Comodoro.

Según detalló Jornada, Linares circulaba solo en la camioneta, mientras que el conductor del Ka, un joven de 18 años, estaba acompañado por dos amigos.

El conductor del auto sufrió golpes a raíz del impacto y debió ser trasladado hacia Hospital Regional para su atención.