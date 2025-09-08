La audiencia de revisión por resistencia a la autoridad que involucró al imputado Oscar Isaías Valdéz Carbajal tuvo lugar la mañana de este lunes ante los jueces penales Carlos Richeri y José Luis Ennis, ambos de Esquel.

La audiencia fue convocada a pedido de la defensa y se produjo en el marco de una investigación penal que enfrenta Valdéz Carbajal por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

Durante la sesión, las defensoras públicas Juliana Fuentes y Vanesa Vera calificaron como arbitraria la resolución emitida por el juez de control el pasado sábado, quien había dispuesto la prisión preventiva para su asistido. En consecuencia, solicitaron la inmediata libertad de Valdéz Carbajal bajo la modalidad de presentaciones semanales ante la autoridad judicial. Vale destacar que esta petición se basó en el argumento de que no existen elementos suficientes que justifiquen el riesgo de fuga y que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional.

En contraposición, el representante del Ministerio Público Fiscal, Facundo Oribones, manifestó su desacuerdo con la defensa y defendió la prisión preventiva dictada por el juez natural del caso, argumentando que fue una medida fundada, razonada y proporcionada. Oribones enfatizó que la decisión está sustentada en el historial procesal del imputado, quien previamente estuvo prófugo durante un año y medio antes de ser condenado en otro proceso judicial.

Además, destacó que existen otras causas judiciales en trámite contra Valdéz Carbajal, incluyendo una acusación por abuso sexual con una pretensión punitiva de hasta 20 años de prisión, que evidencia la gravedad del caso y justifica las medidas cautelares adoptadas para asegurar la adecuada marcha del procedimiento.

La defensa, por su parte, hizo hincapié en que esta causa tiene una pretensión punitiva de 10 meses de prisión y puntualizó que Valdéz Carbajal se encontraba en libertad con medidas sustitutivas en el proceso judicial por abuso sexual, donde este martes se llevará a cabo la audiencia preliminar.

Su postura fue que, dado que no existe peligro concreto de fuga, la prisión preventiva constituye una medida desproporcionada. Además, apelaron a la calificación de arbitraria de la resolución judicial inicial, sosteniendo que la aplicación de esta medida afectaría injustamente los derechos del imputado.

Por su parte, la Asesora de Menores, Andrea Mac Garva, coincidió con el Ministerio Público Fiscal en mantener la prisión preventiva, argumentando también en función de la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implicaría la libertad del acusado.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal de revisión resolvió de manera unánime conceder la libertad a Óscar Valdéz Carbajal, señalando que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y que en este caso no se configuraron los requisitos necesarios para sostenerla. Esta decisión implica que el imputado podrá continuar el proceso judicial en libertad, bajo las condiciones que se establezcan para garantizar su comparecencia y el normal desarrollo de la investigación.

Los terribles antecedentes del hombre que se atrincheró en el barrio Ciudadela de Comodoro

Óscar Isaías Valdéz Carbajal, de 44 años y nacionalidad dominicana, no es un desconocido para el “mundo policial” local: carga con un historial violento que incluye un ataque armado contra un uniformado en plena Municipalidad en 2014 y una denuncia por secuestro de sus propios hijos en 2020.

El antecedente más grave se remonta al 30 de mayo de 2014, cuando en el hall de ingreso a la Municipalidad de Comodoro, Valdéz Carbajal disparó dos veces en la cabeza a un policía. Según el relato fiscal de la época, ese día el acusado se encontraba con su pareja y su hijo de un año en el edificio de calle Moreno 815. En circunstancias que nunca quedaron del todo claras, extrajo un revólver calibre .22 y abrió fuego contra el agente, impactando en ambos parietales de la víctima.

Tras los disparos iniciales, persiguió a Saldivia por el edificio efectuando otros dos tiros, hasta que finalmente fue reducido por dos efectivos que cumplían adicionales de seguridad en el lugar. La brutalidad del ataque generó conmoción en la comunidad y derivó en un proceso judicial que lo mantuvo bajo la lupa de la justicia.

Seis años después, en plena pandemia de 2020, su ex pareja denunció públicamente que Valdéz Carbajal había secuestrado a sus tres hijos, al punto de que durante un tiempo prolongado no tuvo noticias de ellos. La mujer aseguró que el hombre se dedicaba a la venta de estupefacientes y llevaba un estilo de vida completamente alejado de la legalidad.