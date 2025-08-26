La ciudad de Comodoro Rivadavia se vio sacudida en las primeras horas de la madrugada del pasado lunes por un trágico accidente vial que dejó como saldo una mujer fallecida y al menos ocho personas heridas de diversa consideración.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, una de las esquinas más transitadas y neurálgicas de la ciudad petrolera.

El accidente involucró a dos vehículos: un Volkswagen Gol de tres puertas y un Fiat Palio. Según los primeros reportes, ambos autos colisionaron de manera violenta, con daños materiales severos en ambos vehículos, en una escena que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia y a las entidades judiciales.

Reformaron la casa que alquilaban, el dueño no se lo reconoció y se llevaron hasta el árbol que plantaron

UN AUTO, OCHO PERSONAS DENTRO Y UNA TRÁGICA MUERTE EN COMODORO

Víctor Alvarado, referente de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, relató a ADNSUR que al llegar al lugar del siniestro se encontraron con una colisión de gran impacto, lo que motivó la inmediata solicitud de tres ambulancias del hospital regional para atender a los heridos.

Lamentablemente, una de las acompañantes del Volkswagen Gol, identificada como Maira Remolcoy, de 36 años y madre de dos hijos, perdió la vida en el lugar. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento tras certificar que la mujer ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

Además de la trágica pérdida, otras ocho personas que se hallaban dentro de ambos vehículos resultaron con heridas de distinta gravedad. Tanto los conductores como los pasajeros fueron asistidos por médicos del sistema de emergencias 107 y trasladados para recibir tratamiento.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Uno de los principales desafíos para los rescatistas fue la confusión respecto a la cantidad total de personas involucradas. Alvarado explicó que “había cierta desorientación en cuanto al número de ocupantes” y que, tras dialogar con un pasajero consciente, lograron confirmar que en el Volkswagen Gol viajaban ocho personas.

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN

A nivel judicial, la causa inició rápidamente con medidas de intervención para esclarecer responsabilidades. La investigación preliminar apuntó al conductor del Volkswagen Gol, identificado como Genaro Ortíz, como responsable del accidente.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

El joven fue detenido y se encuentra imputado provisoriamente bajo la figura de “homicidio agravado” por conducción imprudente.

El hecho habría ocurrido, según las primeras versiones judiciales y testimonios, porque Ortíz habría pasado un semáforo en rojo, situación que desencadenó la colisión. Sin embargo, la defensa del imputado cuestionó considerablemente estas afirmaciones y solicitó medidas probatorias para demostrar su inocencia o aclarar la dinámica del accidente.

EL CONDUCTOR FUE LIBERADO Y OTORGARON SEIS MESES DE INVESTIGACIÓN

En la audiencia de control de detención realizada este martes 26 de agosto, la abogada defensora, Alicia Dramesino, aclaró que la imputación a su defendido por “homicidio agravado por conducción imprudente” es provisoria y se fundamenta en hipótesis aún no comprobadas.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

Dramesino sostuvo que no puede considerarse cerrada ni verificable la teoría de que Ortíz habría pasado un semáforo en rojo, uno de los hechos que sustenta la acusación. Indicó que “eso es materia de prueba” y que la defensa no ha tenido aún acceso ni a material fílmico ni a testimonios para confirmar o desmentir tal versión.

Expresó además que el hecho de que el impacto haya sido del otro vehículo, donde viajaba la víctima fatal, añade una complejidad que la investigación debe clarificar. No se puede, según la letrada, establecer con certeza un nexo causal definitivo entre la conducta del imputado y el resultado trágico sin el análisis profundo de la evidencia.

Sobre la cuestión del alcohol, la defensa admitió que el imputado pudo haber consumido, pero ratificó que el control de alcoholemia que se le realizó no mostró niveles que superaran el límite permitido por la ley. "Yo no vi el alcohol en línea, pero además más de eso no es una cuestión a discutir porque el artículo no establece tolerancia cero. El artículo dice: ‘0,5 cuando es transporte público y 1 g por litro en los otros casos’", señaló.

Es de Comodoro y sorprendió en “En el Barro”, la exitosa serie de Netflix con María Becerra

¿PASÓ EL SEMÁFORO EN ROJO?

Otro punto destacado en la defensa fue la cantidad de personas que viajaban dentro del Volkswagen Gol —ocho en total— y el posible cruce durante el semáforo en rojo. “Yo videos no vi, no tuve contacto. Quiero ver si la investigación permite determinar si realmente el imputado tiene que ser mi asistido o el otro conductor. Hay dos vehículos involucrados”, remarcó.

Por otro lado, aseguró que “el impacto fue recibido por el otro vehículo y la señorita Remolcoy fallece por el impacto del otro vehículo”. Cuando le consultaron sobre la imprudencia al volante de Ortíz, resaltó dos veces que “es materia de prueba”.

Siguen los despidos en el Estado: echaron a una empleada que faltó dos años y a un condenado por abuso sexual

Al mismo tiempo, comentó que no es posible afirmar que el uso o no uso del cinturón de seguridad haya influido directamente en el resultado fatal. Enfatizó que el nexo causal entre la conducta del conductor y el desenlace debe ser probado y es materia de evaluación judicial. “Yo no iba en el vehículo; acá hay que reparar entre el hecho y el resultado. Tiene que haber un hecho causal entre ese hecho y el resultado. Eso está a determinar todavía y será sujeto de prueba. No hablemos de pena porque todavía estamos en la etapa preliminar”, sentenció.