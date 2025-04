El humorista Juan "Cacho" Garay recuperó la libertad este miércoles, luego de que la Justicia ordenara el cese de la prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y violencia de género en perjuicio de su ex pareja.

Según informó el portal del diario Los Andes, la medida fue dictaminada por la jueza Natacha Cabeza, después de que el defensor, Daniel Romero, presentó un pedido para que finalice la prisión provisoria.

En este contexto, la magistrada le prohibió a Garay salir del país y de la provincia de Mendoza y retuvo su pasaporte. Además, aumentó la fianza a $7.000.000 y estableció la obligación de concurrir de manera semanal a la Unidad Fiscal interviniente.

Otra de las normas a cumplir por el humorista se vincula con la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico, mientras que sigue vigente la restricción de acercamiento a menos de 700 metros de la damnificada, quien ahora reside en Córdoba. Tampoco podrá consumir alcohol ni drogas y mantener contacto con testigos o peritos de la causa.

En declaraciones a los medios locales, el asesor del acusado sostuvo que el ex humorista de Videomatch "se encuentra muy feliz" tras ser liberado después de dos años.

LA DENUNCIA DE SU EX PAREJA

En abril de 2023, Verónica Macías Bracamonte denunció a Garay por violencia de género. Durante una entrevista televisiva, reveló detalles escabrosos detrás de la acusación, entre ellos: abusos sexuales, privación de la libertad y amenazas de muerte.

Macías dijo que cuando lo conoció comenzaron una amistad: “Yo siempre había soñado con cantar. Cuando lo conocí, se lo veía bueno, noble y me hacía creer que la única posibilidad de llegar ahí era él, como que tenía todo el poder”, aseguró.

Consultada acerca de cómo se manifestaron los distintos tipos de violencia, Macias hizo hincapié en que fueron 13 años y es muy difícil reconstruir lo ocurrido, pero recordó: “Él me dijo que cuando yo hiciera ciertas cosas, me iban a pasar cosas lindas”.

La mujer relató el primer episodio de abuso: “Yo le dije que quería cantar y él me dijo que fuera a Salta. Fui ilusionada, les conté a mi mamá, a mis amigos, pero cuando llegué a un hotel, les dieron una llave a todos menos a mí. Y él me dijo ‘vos estás conmigo’”.

Verónica recordó que al llegar a la habitación le preguntó si iba a cantar, pero él se negó. “Empezó a seducirme y me dijo que me iban a pasar cosas lindas. Esa frase no me la olvido nunca más en la vida. Después empezó a manipularme de una manera que es difícil de explicar”.

“A los tres días, yo estaba sin plata y seguía en ese hotel. Me dijo ‘quiero que te vayas’. Como que si yo no quería estar con él... Me quedé. Me sentía horrible en ese momento”, expresó entre lágrimas.

A modo de ejemplo, relató un escalofriante episodio: “Él me hizo creer que era poderoso. Cuando me hizo estar con una mujer, yo quise escaparme. Pero entré en un estado de shock y empecé a llorar y a gritar. La mina le decía ‘hay que matarla a esta pendeja porque te va a arruinar la carrera’. Y ahí sacó un arma y me dijo ‘conmigo no se jode’”.