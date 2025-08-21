La Fiscalía formalizó una investigación contra dos hombres y una mujer, acusados por el brutal ataque a un vendedor de torta fritas para robarle, en la tarde del miércoles, en el barrio Juan XXIII de Comodoro, y dispuso la libertad de los tres detenidos, quienes tienen prohibido acercarse a la víctima.

Según se expuso en la audiencia realizada este jueves, el hecho ocurrió alrededor de las 16.25 del miércoles, cuando la víctima se encontraba trabajando en la esquina de Lisandro de la Torre y avenida Roca.

Uno de los imputados se acercó a pedirle dinero y, ante la negativa del vendedor, se retiró. Minutos después regresó acompañado por otro hombre, una mujer y dos niños de 5 y 3 años.

Los tres adultos increparon nuevamente al trabajador y, como este se negó a entregarles dinero, lo golpearon en el rostro hasta tirarlo al suelo, le propinaron un puntapié y la mujer le arrojó una piedra. Acto seguido, se llevaron una bolsa de torta fritas mientras intentaban sustraerle otras pertenencias.

La escena fue advertida por policías que patrullaban la zona y quienes lograron intervenir de inmediato, reduciendo y aprehendiendo a los tres agresores. La Fiscalía calificó los hechos como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Durante la audiencia, uno de los imputados declaró ofreciendo una versión distinta a la sostenida por la víctima y los testigos.

El juez interviniente declaró legal la detención y formalizó la apertura de la investigación. Si bien la Fiscalía había solicitado prisión preventiva para uno de los acusados —quien actualmente cumple una condena con modalidad nocturna—, finalmente se resolvió imponer la prohibición de acercamiento y contacto de los tres imputados hacia la víctima.