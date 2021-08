Sarah Sands, de 38 años de edad, pasó más de tres años en la cárcel por matar de ocho puñaladas a su vecino en Londres, Inglaterra. Ahora fue liberada y pudo explicar su versión de los hechos.

En el año 2015 un jurado declaró culpable a la madre soltera de cinco niños por la muerte de Michael Pleasted, de 77, quien abusó de varios menores de edad en el vecindario y uno de ellos era su hijo de 12 años, detalla el portal RT.

El juez que sentenció a Sands caratuló el hecho como “homicidio involuntario por pérdida de control” y la condenó a tres años y medio de prisión. Sin embargo, un año después un tribunal de apelación extendió la pena a siete años y medio, por considerarla “indebidamente indulgente”.

“Nunca pensé que sería capaz. No me enorgullece, pero al menos sé que él ya no le puede hacer daño a nadie. No soy una mala persona, aunque sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y he sufrido el castigo”, dijo la mujer que mató a su vecino en el 2014 al hablar en una entrevista con The Sun.

La madre también aseguró que “nunca volvería a matar”. “No me veo a mí misma como una asesina. Pero no me arrepiento de lo que hice. Era una madre desesperada por proteger a mis hijos”.