La ex ministra de Familia del Chubut, Leticia Huichaqueo, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ocupar cargos públicos, tras haber sido declarada responsable de apoderarse de donaciones durante la emergencia climática destinadas a Comodoro Rivadavia y otras localidades del sur en 2017.

Huichaqueo habló con la prensa tras retirarse de la oficina judicial en Rawson donde reiteró su inocencia: "Vuelvo a reiterar mi inocencia. Están todos los argumentos. Yo no soy la responsable directa", aseguró tras el fallo en el marco de la causa "Royal Canin".

"Como lo dije en muchas oportunidades, seguiremos con todas las instancias de las apelaciones correspondientes hasta lograr mi inocencia, porque va a quedar demostrado con el tiempo que yo soy inocente y que nada tuve que ver con esta causa que se me imputa", sostuvo la exministra.

Asimismo, aclaró: "yo no estaba en el lugar de los hechos. estaba en el lugar donde ocurrió la catástrofe, había un subsecretario, un encargado de deposito. Esto tiene que ver con otras cuestiones que no hacen a mi responsabilidad por eso digo que yo no voy a parar hasta lograr mi inocencia y voy a acudir a todas las apelaciones".

Finalmente, Huichaqueo señaló que en su trabajo como ministra ella estaba "en la catástrofe" que era el lugar donde "me había encomendado estar el ex gobernador Mario Das Neves que era estar en Comodoro Rivadavia en el lugar atendiendo a las familias víctimas de esa catástrofe".