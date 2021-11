Martín Lozowski vive en Comodoro Rivadavia y el año pasado denunció que le usurparon un terreno que había adquirido en forma legal en Lago Puelo, con la desazón de quedar impedido de acceder al lote de su propiedad, que había adquirido con su pareja pensando en una inversión a futuro. Tras un año de la denuncia, la justicia penal le informó que no hay delito y que debe afrontar una demanda civil contra los usurpadores.

El hecho fue denunciado por el mismo particular en septiembre de 2020, cuando a través de ADNSUR contó la situación que estaba viviendo junto a otros particulares que se vieron afectados por una ocupación masiva de lotes en Lago Puelo.

“Un año después no pude recuperar la tierra aún, sigue usurpada y lamentablemente los recursos de los cuales se dispone no resultan suficientes como para poder recuperar algo que hemos adquirido en buena ley –contó el vecino de esta ciudad, en diálogo con Periodismo de 10-. Nosotros tenemos título de propiedad confirmado por Catastro de la provincia y pagamos los impuestos puntualmente al municipio de Lago Puelo, pero no hay respuesta cuando a uno le ocurre este tipo de situaciones”.

“La última novedad es que la justicia penal manda a archivo nuestra denuncia, porque entiende que no existe delito en la usurpación –explicó-. Ellos interpretan que ‘no se violenta nada y no hay clandestinidad’, pero yo e pregunto si vas y te metés en un lote, ¿no estás violando la propiedad y el derecho de otro?”.

También cuestionó que en el sistema judicial le dijeron que no hay flagrancia, pese a que su vecino alcanzó a ver el día que se iniciaba la usurpación y la policía le dijo que el hecho debía denunciarse a la fiscalía, “pero era un día domingo. La policía fue y constató el hecho, pero para la justicia penal no se configura el delito y después de un año aportando recursos, llegamos a esto”.

Lozowski contó que ha iniciado paralelamente una demanda civil, que si bien se hizo bajo un proceso de juicio sumarísimo y que debería tener resultados rápidos, a un año de iniciada también esa demanda no ha tenido definiciones.

“Nos mandan a la justicia civil porque dicen que es un problema entre particulares, lo mismo hizo el intendente de Lago Puelo en su momento y dijo que era su problema, porque era entre particulares. Yo paso por la zona y veo que siguen haciendo casitas, lo veo de lejos porque no puedo acercarme a mi lote. No dudo que hay gente que necesite una vivienda pero es algo que el Estado tiene que resolver. También hice averiguaciones y vi que hay gente que llegó desde Rosario y Buenos Aires para ocupar tierras, lo raro es que vinieron en agosto del año pasado, cuando no se podía transitar en plena pandemia: si yo quería ir a ver mi lote, la Gendarmería no me dejaba salir a las rutas, pero esta gente llegó sin problemas”, cuestionó.

“Sigo pagando los impuestos porque el terreno está a mi nombre”

Lozowski indicó además que sigue pagando los impuestos sobre el terreno, ya que “el título está a mi nombre y lo compré de forma legal, no puedo salir ahora a pedir que le cobren a otro porque lo usurparon. La escritura está a mi nombre”, insistió.

Reseñó que el lote es de una hectárea y media, que lo había adquirido junto a su pareja y unos amigos con la intención de realizar un proyecto a futuro, “para cuando me jubile. Yo soy un tipo que labura todos los días, como muchos en Comodoro Rivadavia y que ha logrado tener algo con el esfuerzo suyo y de su familia, o de su pareja porque mi mujer está codo a codo en esto. Somos dos o tres personas que compramos algo en conjunto, para hacer algo el día de mañana, pero no tenemos respuesta ni en el sistema judicial ni del gobierno. Muchos en la campaña hablaron de que no van a tolerar las usurpaciones, pero esto sigue pasando y no hay soluciones para quienes nos vemos perjudicados".