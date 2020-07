TRELEW - "Los padres de estos pendejos me rompieron el vidrio del auto cuando iba pasando, necesito ubicar a los padres para que me paguen el daño de mi vehículo o me veré obligado a actuar de otra manera", señalaba la denuncia que hizo un vecino del barrio Tiro Federal de Trelew en un grupo de Facebook, sindicando a tres jóvenes del mismo barrio como los responsables de provocar daños en su vehículo.



A raíz de la manifestación en redes sociales, tres jóvenes se presentaron el viernes en la casa del denunciante, en la calle Pasaje de los Andes Norte al 400, expresándole que borre la publicación de Facebook y amenazándolo de muerte.



Minutos más tarde, esa misma noche, el hombre de 31 años dio aviso a la Policía sobre un grupo de personas que pasaron por su casa y le tiraron un tacho con un preparado de nafta y kerosene sobre su auto, con intención de prenderlo fuego, aunque bien no logró ser encendido, informó Diario Jornada.