Un veterano de la Guerra de Malvinas fue estafado con más de 4.000.000 de pesos en una situación insólita: la hija de su pareja le robó los datos personales para realizar compras online por ese monto. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Puerto Madryn. Hay una mujer de 36 años identificada.

El hecho se produjo cuando la mujer —identificada como Patricia Guadalupe Vega— tuvo acceso a las claves bancarias del hombre de 62 años mientras este mantenía una relación con su madre. Según informó la fiscalía, valiéndose de su propio teléfono celular comenzó a efectuar pagos en PedidosYa, Google, Netflix, Prime Video, Shein y Mercado Libre, entre otras plataformas digitales, acumulando consumos por más de cuatro millones de pesos.

El veterano descubrió el fraude al revisar los movimientos de su cuenta del Banco Nación. Las operaciones, que se extendieron durante varios meses, despertaron sospechas y lo llevaron a realizar la denuncia ante la Policía del Chubut.

En las últimas horas, según informó la fiscalía de Puerto Madryn, se procedió a allanar una casa sobre calle Estivariz al 1900, donde vive la sospechada de haber utilizado la tarjeta de débito de la expareja de su madre.

La diligencia fue llevada a cabo por la División de Investigaciones, a cargo del comisario Martín Díaz Baldi, y arrojó resultados positivos: los efectivos secuestraron el teléfono celular de la mujer, que será sometido a pericias para determinar su vínculo con las transacciones detectadas.

El delito que se investiga encuadra dentro de la figura de defraudación mediante el uso de medios electrónicos, previsto en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal argentino, que castiga a quien “defraude mediante cualquier manipulación informática o utilización indebida de datos”. En caso de ser hallada culpable, la mujer podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.

Mientras avanza el análisis de los dispositivos y los registros bancarios, la causa sigue en manos del Ministerio Público Fiscal. Los investigadores no descartan que haya más implicados o que la maniobra se haya extendido a otras cuentas. En el barrio, la noticia corrió rápido y el caso se comenta con asombro: una estafa que comenzó con la confianza familiar y terminó en un allanamiento policial.