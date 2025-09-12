En los lugares públicos son habituales las recomendaciones para no descuidar las pertenencias y no ser víctima de los ladrones, que siempre están atentos al primer descuido para dar el golpe. Sin embargo, pocos imaginan que esos recaudos incluyen también a quienes trabajan en espacios donde entra y sale gente constantemente, como los consultorios médicos.

Lo ocurrido este viernes en Comodoro demuestra que nadie se salva. Un médico de un consultorio ubicado en Rawson al 800, en el centro de la ciudad, sufrió el robo de su campera, las llaves de su camioneta y su billetera. Cuando descubrió lo que había ocurrido, detectó que el ladrón ya había realizado una compra de $150.000 con su tarjeta.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Rápidamente consultó las cámaras de seguridad del lugar. Las imágenes no dejaron dudas: un hombre que estaba en la sala de espera analiza los movimientos y, al comprobar que no había nadie observando, abre la puerta de uno de los consultorios, ingresa sigilosamente y se marcha con lo robado.

Robo frustado en pleno centro de Comodoro

Un ladrón fue detenido este viernes por la mañana en pleno centro de Comodoro, luego de robar un sobre con dinero de una camioneta que estaba estacionada.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana en la intersección de Sarmiento e Italia, cuando un peatón advirtió que un hombre estaba forzando la puerta de una camioneta Toyota Hilux estacionada, sin ocupantes. De inmediato dio aviso a la policía que patrullaba la zona.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso comenzó a correr para escaparse, llevando consigo un sobre que había logrado sustraer del interior del vehículo. Los policías lograron alcanzarlo en la esquina de Rivadavia y Belgrano, a pocas cuadras del lugar del hecho.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

En el interior del sobre se encontraron 2.300.000 pesos en efectivo, que fueron recuperados y posteriormente restituidos al propietario de la camioneta. El damnificado se hizo presente en el lugar y constató que tanto el dinero como el vehículo eran de su pertenencia.

El procedimiento culminó con la detención del sospechoso y su traslado a la dependencia policial. Además, se verificaron daños en la puerta del lado del conductor, por donde habría intentado ingresar, lo que descarta la utilización de inhibidores para bloquear el sistema de cerrado de puertas, una práctica cada vez más extendida y que registra varios antecedentes en la ciudad.