Un curioso episodio de robo familiar ocurrió esta madrugada en Comodoro Rivadavia, en jurisdicción de la Seccional Cuarta, donde una mujer denunció que su cuñada ingresó a su domicilio y le robó una bicicleta. El intento de huida también tuvo un giro llamativo: la sospechosa contrató un auto de la plataforma Uber para trasladar el rodado sustraído, pero fue interceptada por la policía antes de lograr escapar.

Según el parte oficial, la denuncia fue realizada telefónicamente por la víctima, quien advirtió que su cuñada había entrado a su vivienda y se había llevado una bicicleta marca Mongoose, color gris, rodado 26. De inmediato, personal policial que realizaba patrullajes en la zona observó circular por la calle Almafuerte a un Chevrolet Corsa con el baúl abierto, transportando una bicicleta en su interior.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificar al conductor. Se trataba de un hombre identificado como S.M.A., quien explicó que realizaba servicios de Uber y presentó la documentación correspondiente, además de mostrar la aplicación en funcionamiento. En la parte trasera del vehículo viajaba como pasajera la mujer sindicada en la denuncia, identificada como S.A.M.

Al verificar la bicicleta que llevaba en el auto, los policías constataron que se trataba del rodado sustraído momentos antes. La información fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Tavano, quien dispuso la aprehensión de la mujer y la realización de la entrevista policial al conductor del vehículo, que no tenía vínculo con el hecho más allá del traslado como chofer de la aplicación.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Balazos y puñaladas en Comodoro: dos heridos y conflictos familiares bajo investigación

En menos de 2 horas, Comodoro fue escenario de dos hechos de violencia que mantuvieron en alerta a las fuerzas policiales. Por un lado, una persona resultó herida de arma de fuego en el barrio Radio Estación, y por otro, una disputa familiar terminó con una persona lesionada por arma blanca en el barrio San Martín.

Ambas situaciones están siendo investigadas por la policía con el objetivo de esclarecer las circunstancias y evitar que se repitan episodios similares.

Alrededor de las 20:30 horas del pasado lunes 6 de octubre, la guardia policial tomó conocimiento de un hombre con una herida de arma de fuego. Según explicó el comisario Federico Federicci, jefe de la Comisaría Séptima, en diálogo con ADNSUR, la persona fue trasladada inicialmente por un vecino en un vehículo particular, acompañada por su madre desde el barrio Radio Estación.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

El hombre presentaba una herida de bala en el tórax, que habría sido autoinfligida según el propio relato de la víctima, quien se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, durante la noche del mismo lunes, aproximadamente a las 21:45 horas en el barrio San Martín, la policía intervino en una pelea callejera entre dos hombres. “Al llegar, el personal policial junto al grupo de respuesta motorizado encontró a un joven de 21 años con un arma blanca, y a la otra persona con lesiones leves”, dijo Federicci.

La víctima fue trasladada para atención médica y se procedió con la aprehensión del agresor. El jefe policial informó que “esta situación parece tener un trasfondo familiar, ya que durante el fin de semana se registraron denuncias recíprocas entre ambas partes”.