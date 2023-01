Nicolás Scarparo, músico de Comodoro Rivadavia, fue víctima de la inseguridad el sábado pasada por la noche en el centro de la ciudad petrolera. Dejó su camioneta estacionada sobre calle Croacia en cercanías del Socio Fundadores, cerca de las 21 horas, pero cuándo regresó horas se encontró con que le habían robado sus instrumentos y equipos de sonido.

El equipamiento robado está valuado en una suma millonario ya que muchos de ellos ya incluso no se fabrican y habían quedado dentro de la camioneta luego de un evento.

“Son herramientas que me costó muchos años poder adquirirlas y tuve la desgracia de que me las robaran”, lamentó Nicolás en diálogo Crónica y tras radicar la denuncia por el millonario robo de equipamiento ante la Comisaría Primera.

El músico precisó que lo robado “son artículos que no los tiene cualquiera, de hecho en Comodoro no los he visto, me muevo en el ambiente de la música y no vi que haya otros, es difícil de conseguirlos porque son modelos que no se fabrican más incluso” .

Ante la posibilidad de que sus instrumentos puedan ser revendidos a través de páginas de Facebook, Nicolás decidió advertir en distintos grupos los artículos que le robaron y pidió que ante cualquier dato pueden comunicarse al 2975084204.

Se trata de un bajo Yamaha rojo Attitude con estuche rígido con: Pedal afinador Snark, Pedal micro Pog, Pedal Whammy 2, Pedal reverb Pluged It, Pedalera Boss bass, Pedal R2 amt. Un sistema de sonido Bose L1 System modelo B1 con fundas originales de traslado, consola Allen Heat en estuche rígido negro perfilería de aluminio; micrófono Shure Beta 57, micrófono condenser Behringer BA 19A y cables estuche rígido negro con perfilería de aluminio.