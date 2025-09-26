La madrugada de este viernes, un hecho de inseguridad movilizó a la Policía del Chubut en pleno centro de Puerto Madryn. Una mujer denunció haber sido víctima del robo de su teléfono celular mientras esperaba el transporte público sobre la avenida Roca, en la intersección con Rawson, en inmediaciones del cajero del muelle.

Según informó el Centro de Monitoreo, los autores del ilícito aprovecharon el momento y, tras sustraer el aparato, abordaron un taxi en la esquina de avenida Roca y 28 de Julio con la intención de darse a la fuga. Ante la alerta inmediata, efectivos de la Comisaría Primera pusieron en marcha un operativo cerrojo para dar con los responsables.

El despliegue policial permitió que, en cuestión de minutos, se lograra la intercepción del vehículo en el que escapaban los sospechosos. La aprehensión se concretó sobre avenida Roca, en cercanías al muelle Luis Piedra Buena, en la intersección con Hipólito Yrigoyen. Allí fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.

Durante el procedimiento, se logró recuperar el teléfono celular robado, que fue restituido a su propietaria. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal de turno ordenó que ambos permanezcan detenidos hasta la celebración de la audiencia de control de detención, instancia en la que se definirá su situación procesal.

Durante la madrugada de este viernes, un patrullaje de rutina de la Seccional Segunda de Trelew derivó en una persecución y posterior detención de dos jóvenes acusados de haber ingresado a robar en una vivienda mientras su propietario dormía.

El hecho se inició alrededor de las 04:10, cuando los uniformados que recorrían la zona del barrio Planta de Gas observaron a dos sujetos caminando por avenida Eva Perón. Al advertir la presencia policial, los individuos arrojaron al suelo una cartera de color marrón e intentaron escapar. Ante esa situación, los agentes les dieron la voz de alto, pero ambos emprendieron la fuga por calle Lewis Jones, ingresaron al canal y continuaron su huida hacia Península Valdés.

La persecución culminó cuando los móviles lograron interceptarlos en la zona mencionada. En ese mismo lugar, los jóvenes se habían desprendido de un morral negro que contenía diversa documentación y otros objetos. Posteriormente, los investigadores confirmaron que ese morral pertenecía a una víctima que horas antes había denunciado un robo en su domicilio: personas desconocidas habían ingresado durante la madrugada mientras dormía, apoderándose de varios elementos, entre ellos el morral que portaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como L.I.A. y C.R.D., ambos de 20 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal de turno ordenó que permanezcan alojados en la dependencia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención, instancia en la que se definirá su situación procesal.