Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Italia por la Finalissima 2022, los hinchas llegaron hasta el Obelisco para celebrar el triunfo. Pero allí, en medio de la alegría, un periodista que cubría los festejos sufrió el robo de su celular en vivo: "Me chorearon el teléfono, viejo".

Diego Lewen fue el movilero víctima del arrebato que quedó registrado por las cámaras del canal LN+. Es que mientras entrevistaba a los hinchas que se acercaron al centro de la Ciudad para, alguien aprovechó su descuido y le sacó el celular.

El modus operandi es el que suele suceder en estos eventos. Un pogo, saltos, cánticos y manos que van y vienen entre la multitud. Escenario perfecto para los pungas.

En eso estaba Lewen cuando entrevistaba a los fanáticos y comenzó el clásico "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés". El periodista quedó en el medio de esa ronda de gritos y empujones.

La ola de delitos no cede en Trelew: un grupo de chicos intentó robar una moto a plena luz del día

Cuando se dio cuenta del riesgo puso la mano en su bolsillo, pero el celular ya no estaba: "Me chorearon el teléfono, viejo", dijo y empezó a buscar por el piso y a mirar a quienes lo rodeaban. No hubo caso. Ya no estaba por ningún lado.

"Esto se complicó. Pará... me chorearon el teléfono. Ey, ey, ey... me chorearon el teléfono, boludo, pará, pará, pará", fue la frase exacta que llegó a esbozar el trabajador de prensa, -ex Animales Sueltos y C5N-, que enmarcado en la bronca y el desconcierto de tener ahora el bolsillo vacío, lanzó algún insulto ya fuera de micrófono.

La imagen con los festejos en el Obelisco se terminó y la escena volvió al estudio, donde el periodista Eduardo Feinmann se mostró sorprendido por lo que acababa de ocurrir, ante el murmullo del estudio, donde se escucharon frases de panelistas como "siempre, pasa, ¿no?" y "no te puedo creer"

La empleada de una tienda llamó a la policía mientras le robaban y pudieron atrapar al ladrón

"Dios mío, Dios mío. Le robaron el teléfono. Qué sociedad tenemos", dijo y pidió porque "aparezca" antes de continuar con el análisis del partido.