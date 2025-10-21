Durante la tarde del pasado lunes 20 de octubre y en menos de tres horas, la Policía de Comodoro Rivadavia llevó a cabo tres operativos que culminaron con la detención de tres personas involucradas en distintos hechos delictivos.

La rápida actuación policial evitó mayores daños y logró recuperar objetos de valor para las víctimas.

ESTABA EN LA COSTANERA DE COMODORO, LO AGARRARON DEL CUELLO Y LE ROBARON

Según la información obtenida por ADNSUR, a las 16:30 horas un hombre de 39 años fue víctima de un robo en el sector del barco hundido, ubicado en la Costanera.

De acuerdo con el relato de la víctima, tres personas lo abordaron y lo sujetaron del cuello para sustraerle un teléfono Motorola G04, una llave de vehículo Peugeot 208 y una cadenita de oro valorada en $300.000.

Gracias a la intervención del personal del SOP-URCR se logró la aprehensión de un hombre de 34 años en la intersección de San Martín y Máximo Abasolo. Los objetos denunciados fueron recuperados y el detenido trasladado a la comisaría para su procesamiento.

ENCONTRÓ SU CELULAR POR FACEBOOK, SE ENCONTRÓ CON EL LADRÓN Y CASI LO APUÑALAN

A las 17:45 horas, sobre calle España al 700, un joven de 22 años fue víctima de amenazas con un arma blanca por parte de un delincuente de 24 años.

El incidente se originó cuando la víctima identificó, a través de Facebook, una venta sospechosa de un celular que le habían robado días antes. Posteriormente fijó un punto de encuentro, se topó con el delincuente y le entregó 50.000 pesos para “comprar el celular”, confirmando al instante que era el mismo que le habían sustraído.

Ante esta situación, el ladrón sacó un arma blanca y amenazó al joven para que se lo devolviera. La rápida reacción de la División de Investigaciones permitió detener al sospechoso en el acto, garantizando la seguridad de la víctima.

ESTABA “PASEANDO” Y TERMINÓ DETENIDO

Finalmente, a las 18:50 horas, personal policial del Distrito Km. 8 realizó un operativo en la zona de Quintas para detener a un hombre de 34 años con pedido de captura vigente.

La orden de detención fue emitida por la jueza penal en un expediente relacionado con delitos graves. Tras la captura, el detenido fue trasladado a la dependencia para permanecer alojado a disposición judicial, con presentación programada para la mañana siguiente.

Estas intervenciones demostraron la eficaz respuesta de las fuerzas de seguridad en Comodoro Rivadavia, que continúan trabajando para garantizar la protección de la comunidad y el rápido esclarecimiento de hechos delictivos. Las autoridades enfatizaron la importancia de la denuncia y la colaboración ciudadana para mejorar la seguridad local.