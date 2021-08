Le robaron dos bicicletas de competición a una triatleta chubutense

La triatleta de Trelew, Roxana Vallejos, sufrió este lunes el robo de dos bicicletas de competición, además de una computadora. Los delincuentes destruyeron la puerta frontal de su casa y fueron directo a la habitación donde estaban sus costosas pertenencias.

"Al mediodía llegué de trabajar y veo la puerta del frente explotada, me la desarmaron. Voy entrando rápido a la casa, voy a la sala del fondo donde guardo las bicis y no estaban, ninguna de las dos, la de triatlón y la de mountain bike que son las que uso para entrenar y para competir”, contó Roxana a Diario Jornada.

La deportista, quien consiguió sucesivos premios en la última década, contó que “esto me afecta muchísimo, en lo material, es muchísimo dinero. Se llevaron mi notebook y no revolvieron nada más. Para mi vinieron por las bicicletas. Yo entro y salgo todo el tiempo de casa para entrenar y seguramente me tenían vigilados los horarios”.

“Son dos bicicletas de carbono rodado 29. La de triatlón también tiene las ruedas de carbono y un grupo electrónico”, detalló Vallejos.

Indicó además que la "de moutain bike la iba a usar este domingo para una carrera en Magagna y no va a poder ser. Y todavía la estoy pagando”, contó.