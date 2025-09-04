La inseguridad no da tregua en Comodoro Rivadavia y en las últimas horas se registró un nuevo episodio que alertó a la comunidad deportiva.

Así lo reveló una joven que utilizó las redes sociales para dar cuenta de la situación que sufrieron ella y sus compañeras.

Según se supo, ladrones forzaron una camioneta en plena calle Ameghino al 1700 y se llevaron seis pelotas de vóley junto con otros elementos esenciales para el entrenamiento de un equipo local. El hecho generó preocupación y un pedido urgente de colaboración a través de las redes sociales para recuperar el material robado.

Cabe recordar que este tipo de equipamiento tiene un valor significativo no solo económico, sino también para el desempeño deportivo de quienes lo utilizan.

“Gente, anoche nos robaron 6 pelotas con el bolso de la camioneta de mi compañera. Por favor, si las ofrecen, avísennos. Son costosas y nuestras herramientas de entrenamiento. Agradecemos que compartan”, señaló una de las víctimas en redes sociales.

De esta manera, recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda a la comunidad con la esperanza de recuperar los objetos.

El pasado miércoles 3 de septiembre por la noche un hombre y dos menores de 14 y 11 años fueron atrapados por la policía tras intentar robar una moto en pleno centro.

El hecho fue reportado a las 22:20 cuando el Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta sobre tres personas que estarían sustrayendo una moto en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

Según el parte policial, el propietario del vehículo advirtió la maniobra y comenzó a seguir a los sospechosos, lo que motivó la intervención de personal policial. Un móvil de la Comisaría Primera patrulló la zona y logró interceptar a los tres implicados en la intersección de Soberanía Nacional y Buenos Aires.

Se trata de una moto marca Zanella de 110 cc, que presentaba daños visibles en los plásticos, el manubrio y el tambor de seguridad, producto del intento de robo.

Entre los demorados se encontraba un hombre que posee tres pedidos de captura vigentes, emitidos en distintas fechas de 2024 por diferentes juzgados de la provincia. Junto a él se encontraban dos menores de edad, de 11 y 14 años. Finalmente, el fiscal de turno, Dr. Héctor Amaya, dispuso la detención del mayor de edad, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

Con información de ABC Diario, redactada y editada por un periodista de ADNSUR