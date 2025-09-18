Un hombre identificado como F.E.C. fue imputado en San Martín de los Andes por el robo de más de dos millones de pesos a una turista que alquilaba un departamento en pleno centro de la ciudad. El caso fue abordado en una audiencia de formulación de cargos encabezada por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama.

Robo millonario en un departamento turístico

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió el 22 de agosto en un inmueble ubicado en la calle San Martín al 300. El acusado, junto con un cómplice que ya fue identificado pero continúa prófugo, forzó una ventana para ingresar al lugar.

En dos ingresos distintos, ocurridos entre las 19:00 y las 19:27, los ladrones sustrajeron $2.050.000 en efectivo, distribuidos entre dos habitaciones y el living. Además, se llevaron un reloj pulsera marca Vernier que estaba sobre una mesa de luz.

En un allanamiento posterior realizado en la vivienda de F.E.C., la Policía encontró un reloj con características similares al sustraído. Durante la audiencia, el asistente letrado del MPF, Federico Surá, señaló que el imputado posee antecedentes penales y que había finalizado una condena en mayo de este año, por lo que solicitó que se le dictara prisión preventiva por dos meses ante el riesgo de fuga.

La resolución del juez

El juez Balderrama avaló la acusación y fijó un plazo de investigación de dos meses, aunque rechazó la prisión preventiva solicitada. En su lugar, resolvió imponerle al acusado una medida alternativa de presentación obligatoria en la Comisaría 43.° dos veces al día: entre las 8 y 9 de la mañana y entre las 20 y 21 horas.

Mientras avanza el proceso judicial contra F.E.C., el cómplice identificado aún no fue detenido y continúa siendo buscado por las autoridades.