COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El domingo a la madrugada se desató un incendio en una vivienda del barrio Stella Maris. En la casa vivía una mujer junto a su hijo de cinco años. Al momento del fuego, estaba en compañía de su ahijada. Afortunadamente, los tres se salvaron, y las pérdidas materiales fueron totales. Detrás del incendio había una historia de violencia de género que derivó en lo que podría haberse transformado en una tragedia.

En contacto con diario Crónica, la víctima comentó que su pareja fue quien prendió fuego la casa luego de que lo echara de manera definitiva. "Primero pensé que era por la estufa que teníamos con mala conexión pero cuando le pregunté a mi ahijada qué pasó me dijo: ‘Pebete prendió fuego todo’".

"Yo me quemé el brazo y estuve con oxígeno. Por suerte mi hijo y mi ahijada salieron antes y después mi cuñado y su pareja me sacaron y me llevaron al Hospital Regional", relató.

Además señaló: "antes de esto habíamos estado en la casa de mi abuela y cerca de las 11 de la noche regresamos y llegaron unos tíos con quienes tomamos algo, cuando se fueron empecé a prepararles algo a los chicos para el día siguiente y mi marido fue y empezó a molestarme, a tocarme. Me enojé y le dije que me dejara de molestar".

"El se sintió rechazado, que los chicos siempre estaban primero. Le dije que si le molestaba mi ahijada que se fuera, que me tenía podrida y no iba a cambiar más", agregó.

Sin embargo, el hombre no se retiró y comenzó a incendiar la vivienda. "Sacó un palo de la salamandra y lo puso en el sommier y cuando comenzó todo me dijo: ‘ayudame que se prendió fuego el colchón’. De repente me empezó a empujar y de ahí ya no me acuerdo nada. Mi sobrina entró y él me estaba ahorcando, entonces salieron afuera”.

Al ver al hombre que corría y gritaba, su cuñado y la pareja concurrieron al lugar y la llevaron al hospital. Al recuperarse pudo denunciar el hecho en la Comisaría de la Mujer.

“Hacia unos 8 meses habíamos vuelto y ya había decidido irme de la casa porque él no quería que lo eche, incluso me dijo que si no iba a estar con él no iba a estar con nadie", manifestó y añadió: "Tengo miedo, si la policía no está cerca no pasa nada, pero si me agarra por ahí me hace bolsa. El tendría que tomar consciencia y hacerse cargo de lo que hizo porque no es normal, tiene que buscar ayuda, cuando toma se pone así".

Finalmente recordó que cuando residían Fracción 15, su madre lo denunció luego de que le

rompiera los vidrios de la casa y del auto. "Siempre fue celoso. Cuando me junté con él no podía hacer nada, no salía de mi casa, no venía a mi familia ni tenía contacto con nadie, era

muy controlador".

"Siempre le dije que necesitaba terapia, porque no era normal que cuando se enojaba rompiera cosas. Solo le deseo lo mejor”, concluyó.