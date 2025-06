Un grave episodio de violencia vecinal sacudió la localidad mendocina de Godoy Cruz durante la madrugada de este martes, cuando un hombre de 51 años resultó herido de bala tras reclamarle a su vecino que bajara el volumen de la música.

El hecho, que ocurrió cerca de las 2.30 de la mañana en la calle Revolución de Mayo al 1500, movilizó a efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a la víctima y detuvieron al presunto autor del disparo.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, la secuencia comenzó cuando G.J.G., de 51 años, se acercó hasta la vivienda de su vecino, H.J.V., de 37 años, para pedirle que bajara el volumen de la música que sonaba a todo volumen en plena madrugada. El reclamo, al parecer, derivó en una discusión entre ambos, aunque en un primer momento el agresor habría accedido a la solicitud y bajado el volumen tras la intervención de la policía, que patrullaba la zona y fue alertada por los vecinos.

Sin embargo, lejos de terminar allí, la situación se agravó minutos después. De acuerdo al relato de testigos y familiares, el agresor se dirigió posteriormente hasta el domicilio de la víctima y, sin mediar mayores palabras, le disparó con un arma de fuego, hiriéndolo en la pierna derecha, detalló Los Andes.

Alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los efectivos policiales se presentaron rápidamente en el lugar, donde confirmaron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha. El hombre fue asistido por personal del SEC, que lo estabilizó y trasladó para su atención médica.

"No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado