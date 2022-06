En la madrugada del pasado viernes, personal policial de la Comisaría Primera de Esquel tomó intervención en el barrio Ceferino tras el alerta de una persona herida con arma blanca, que aún se encuentra en terapia intensiva.

Cerca de las dos de la mañana en la zona alta del barrio Ceferino, un hombre mayor de edad resultó lesionado con un arma blanca en la zona torácica y abdominal. Fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente.

El joven- padre de un bebé de tres meses - está en terapia intensiva y su familia pide justicia . Andrea y Sonia Arias son hermana y madre de Leo y reclaman porque el agresor ya está libre y la víctima aún está internada en estado delicado de salud.

La hermana brindó detalles acerca de cómo se originó el ataque: "Mi hermano estaba en la casa de mi mamá, tranquilo con un vecino tomando una cerveza. Aparecieron unos jóvenes a comprar al barrio y pasaron a pedirle un sacacorchos y él no tenía. Como le dijo que no tenía, empezó a agredirlo y decirle cosas. Mi hermano lo agarró y le pegó, pero este muchacho a mano limpia no se defendió", dijo.

Una mujer quedó internada en terapia intensiva luego de recibir 15 puñaladas de su ex pareja

Y contó que el joven se fue y su hermano no se percató de que iban a volver. "Vinieron, fueron a buscar cuchillos y armaron uno con un palo largo y lo apuñaló a mi hermano, no le dio tiempo a nada ni a los compañeros que lo pudieran defender", agregó.

Asimismo, la joven pidió justicia "Es el colmo que esto pase y la justicia no haga nada. Mi hermano no estaba molestando a nadie, ni era rival de él", indicó en diálogo con Red 43.

"Nosotros como familia estamos sufriendo. Mi hermano sigue en terapia intensiva y no sabemos cuándo va a salir. Solo queremos que la justicia haga algo, porque este muchacho tiene varias causas. ¿Van a esperar que mate a alguien?".

Por su parte, su mamá afirmó:: "Estoy dolorida. Yo no duermo. Pienso a qué hora me va a llamar el médico y qué me va a decir. Lo podemos ver una vez al día y nos dan su resultado una vez al día. Fue un momentito, le dije que se vaya a dormir y después ya estaba apuñalado"

Horror: cuatro hermanos violaron a un nene de 11 años, lo contagiaron de VIH y murió

"El médico nos dijo que tiene 3 o 4 puñaladas", agregó.