El caso sorprendió por la violencia repentina. Sin motivo aparente, un hombre se levantó de la mesa que compartía con un grupo de amigos y comenzó a disparar contra uno de ellos. Tiró seis veces y tres de los balazos impactaron contra la víctima: uno en la cabeza, uno en la zona abdominal y el restante en la pierna derecha. El herido fue trasladado al Hospital Regional, con serio riesgo de vida. El acusado quedó detenido bajo prisión preventiva.

A dos meses de lo ocurrido, se llevaron a cabo audiencias de revisión en el marco de una causa por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa” que tiene como imputado a Ismael Llaito Meli. La fiscal Andrea Rubio relató que el hecho ocurrió el 2 de agosto de 2025, cerca de las 21.30, en una vivienda ubicada sobre la calle Lorenzo Rey al 1900, cuando cuatro personas —entre ellas el agresor y la víctima— compartían un encuentro en el interior del inmueble.

“Me iba a matar”: una mujer ahorcó a su vecina por intentar ayudar a un perro callejero en Comodoro

De acuerdo con la investigación, en un momento dado y sin mediar motivos, Llaito Meli se levantó, extrajo un arma calibre .32 y efectuó al menos seis disparos a muy corta distancia contra la víctima. Tres de esos proyectiles impactaron en su cuerpo. Luego de los disparos, el agresor abandonó la vivienda, mientras que la víctima fue trasladada de manera privada al Hospital Regional.

Durante la audiencia, la fiscal Rubio detalló las pericias pendientes y argumentó que la libertad del acusado podía entorpecer la investigación al influir sobre testigos. Sostuvo que existen elementos suficientes para imputarlo como autor del hecho y que la expectativa de pena supera los cinco años de prisión. Por estos motivos, solicitó mantener la prisión preventiva por dos meses, debido al peligro de fuga y de entorpecimiento.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y LA DECISIÓN DEL JUEZ

Por el lado de la defensa, el abogado particular Gustavo Rodiño pidió sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa. Sostuvo que hubo “hechos nuevos”, como el alta médica de la víctima, y afirmó que “la gravedad del hecho disminuye”. Además, argumentó que su defendido no tiene antecedentes penales, necesita tratamiento médico y cuenta con un informe socioambiental favorable. En base a estos elementos, requirió el arresto domiciliario.

El juez penal Ariel Tedesco resolvió morigerar la medida cautelar y otorgar el arresto domiciliario, junto con la prohibición de salir de la ciudad y del país por dos meses. Consideró que los peligros procesales habían disminuido, por lo que esta medida era adecuada para garantizar el proceso judicial.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Posteriormente, la fiscal Rubio solicitó que la resolución fuera revisada por dos jueces distintos, al considerar que la decisión del juez natural había sido “arbitraria y contradictoria” y que no había fundamentado de manera razonable la morigeración. Reiteró la existencia de riesgos de fuga y entorpecimiento y pidió que se dejara sin efecto el arresto domiciliario, para volver a imponer la prisión preventiva.

Finalmente, el tribunal de revisión conformado por los jueces Fernanda Revori y Martín O’Connor concluyó que “el juez natural ha abastecido mínimamente los requisitos para su resolución”, por lo que homologaron la decisión de otorgar arresto domiciliario al imputado, con prohibición de salir de la ciudad y del país por dos meses.