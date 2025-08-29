Durante la madrugada del pasado jueves, un grupo de efectivos de la Policía Motorizada de Metán. Salta, logró la detención de una pareja acusada de haber ofrecido servicios sexuales a un camionero, para luego robarle algunas de sus pertenencias personales.

El hecho sucedió en un estacionamiento ubicado al oeste de la ruta nacional 9/34, en la zona urbana de esta localidad salteña.

LE OFRECIERON SEXO A UN CAMIONERO Y ACABARON DETENIDOS

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando un camionero decidió detenerse en ese lugar para descansar y realizar tareas de limpieza en su vehículo. Poco tiempo después, una pareja se acercó a ofrecerle servicios sexuales, aunque el conductor se negó aduciendo que estaba ocupado. Sin embargo, los sospechosos no se retiraron inmediatamente, sino que minutos después huyeron al notar la negativa.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El chofer, al observar este comportamiento, se percató de que faltaba un bolso negro que contenía documentos personales, tarjetas de crédito y otros objetos de valor. Rápidamente, alertó a los efectivos de la Policía Motorizada que se encontraban patrullando de prevención en la zona.

Con la descripción proporcionada por el transportista, los motoristas iniciaron un operativo de búsqueda que culminó en una vivienda del barrio Los Laureles, situado al oeste de Metán en un sector de serranías. Allí se logró la aprehensión de la pareja implicada y la recuperación del bolso sustraído.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Los detenidos son un joven oriundo de la ciudad y una mujer proveniente de Rosario de la Frontera, quienes según vecinos del lugar, llevaban tiempo realizando distintos delitos en la localidad. Los testimonios de los habitantes del barrio indican que ambos eran conocidos por cometer hurtos y generar desorden en la zona, por lo que su captura había sido esperada desde hace tiempo.

Tras la detención, los imputados fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes. Por su parte, las autoridades continúan investigando para determinar si estos sujetos están vinculados a otros hechos delictivos en la región.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Un sacerdote fue escrachado tras ofrecer sus actos "íntimos" a un camionero en la ruta

La ciudad de Deán Funes, en Córdoba, quedó consternada tras la difusión de un video que involucra al párroco Sergio Romero en una supuesta conducta sexual inapropiada.

En las imágenes, que comenzaron a circular por grupos de WhatsApp y Facebook, se observa al sacerdote estacionando su vehículo frente a un camión, acercándose al conductor y ofreciéndole un servicio sexual. “¿Querés que te chupe la p…?”, habría dicho.

Quien está filmando le responde que no y el cura simplemente le agradece y se va corriendo nuevamente hasta su vehículo para retomar el viaje. El material comenzó a circular el martes por la noche en grupos de WhatsApp y, durante las primeras horas del miércoles, fue publicado en grupos de compraventa de Facebook, donde tomó gran repercusión.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Este hecho generó un escándalo inmediato en la comunidad y provocó una rápida reacción por parte de la Iglesia local. El obispo Enrique Eguía, prelado de Deán Funes, dispuso el inicio de una investigación interna bajo el marco del Derecho Canónico para esclarecer lo ocurrido y determinar la veracidad de las acusaciones. Mientras tanto, el Instituto Presbítero Sagrado Corazón (IPSC), lugar donde Romero cumplía funciones, decidió apartarlo preventivamente de sus tareas hasta que la investigación avance.