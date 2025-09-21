En la tarde de este sábado se realizó en la Oficina Judicial de Gaiman una audiencia de control de detención que dejó como saldo la imputación formal de un hombre acusado de haber intentado matar a un vecino en un violento episodio ocurrido a comienzos de mes.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria Florencia Pallucchini, presentó las pruebas reunidas tras los allanamientos y la detención, autorizada previamente por el juez Fabio Monti.

Según relató la Fiscalía, el hecho tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, cerca de las 19.50, en el barrio El Túnel de la localidad valletana. El imputado, identificado como A.E.H., se presentó en la vivienda de un hombre con el pedido de un plato de comida. Ante la negativa de su anfitrión, tomó un tubo de caño de gas y lo utilizó como arma, golpeando en reiteradas ocasiones a la víctima en la cabeza.

El ataque fue brutal: los golpes provocaron un traumatismo encefálico grave, con fractura y hundimiento de cráneo. La víctima permanece en estado delicado, bajo riesgo de vida. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, en la casa había otra persona que intervino de inmediato, logró arrebatarle el caño al agresor y consiguió que se retirara del lugar. Minutos más tarde, el atacante huyó corriendo.

La funcionaria Pallucchini solicitó la apertura de investigación penal preparatoria, en el marco del artículo 274 del Código Procesal Penal, y le imputó a A.E.H. el delito de homicidio simple en grado de tentativa, previsto en los artículos 79 y 45 del Código Penal. El caso quedó bajo la órbita del fiscal general Omar Rodríguez, quien argumentó los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La defensa, a cargo de la abogada Romina Rowlands, cuestionó los elementos presentados y aseguró que existen puntos confusos que debilitan la acusación contra su defendido. No obstante, el juez Monti consideró que los requisitos legales estaban dados y resolvió la apertura de investigación por el plazo de seis meses.

Además, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el estado de la víctima, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de A.E.H. por el término inicial de un mes, hasta que se realice una nueva revisión de su situación procesal.