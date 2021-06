Este martes por la mañana se llevó a cabo por videoconferencia la audiencia preliminar a Walter Bazán Núñez por el hecho que ocurrió el pasado el pasado 21 de febrero de 2020 en el barrio San Cayetano de nuestra ciudad. La fiscal oralizó la acusación, ofreció prueba y solicitó se eleve la causa a juicio. La defensa por su parte no comparte el análisis de la prueba ni la conclusión, pero no se opuso a la elevación a juicio.

La fiscal se refirió al hecho incluido en la acusación que acontece el 21 de febrero de 2.020, entre las 12 y las 14 has aproximadamente, Gastón Flores se encontraba en el interior de su casa ubicada en la calle 649 al 2.200 en un departamento, sin numeración al fondo del terreno, del barrio San Cayetano de esta ciudad.

Se escuchaba música, se asumió que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y probablemente otras sustancias, junto a Walter Bazán Núñez, con quien convivía y tenía una relación violenta, según el relato de los vecinos, ya que en varias ocasiones vieron cómo se peleaban y se gritaban e incluso Bazán lo llamaba a pelear en el patio interior del predio a la vista de los vecinos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, producto de esta relación violenta, Flores habría golpeado a Bazán la noche anterior, lo habría bajado por la fuerza de la camioneta y es a partir de este conflicto que se presume se inició una discusión y Bazán Núñez, alias Wally, tomó un arma de fuego de propiedad de la víctima que buscó arriba de la heladera y le disparó en el pecho con claras intenciones de dar muerte a Flores.

Después se retiró del domicilio con el arma, dejando todo ordenado para no levantar sospechas y brindó una declaración donde no se había encontrado en el lugar, situación que fue desmentida por los testigos de los departamentos lindantes.

Como consecuencia del ataque armado efectuado por Bazán Núñez, el proyectil impactó en el pecho a la altura del corazón de Gastón Flores, provocando su fallecimiento inmediato en el lugar por herida de arma de fuego, con dirección de arriba hacia debajo y de adelante hacia atrás. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de “autor”" para Bazán Núñez.

Por su parte la defensora no compartió el análisis de la prueba y la conclusión a la que arriba la fiscal, pero no existe otro momento para esclarecer lo que pasó que el debate. Por todo lo cual no se opuso a la elevación de la causa a juicio.

Durante la audiencia, las partes efectuaron su ofrecimiento de prueba testimonial y documental a ventilar en el debate. Luego el juez resolvió dar por admitida la prueba de las partes y elevar la causa a juicio ante un tribunal colegiado.

Discusión sobre la medida de coerción:

A continuación la fiscal Jefa solicitó se mantendrá la prisión preventiva que viene cumpliendo Bazán Núñez en base a la mayor existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Esto por el término de tres meses o bien hasta la finalización del juicio, lo que ocurrió primero.

En contraposición la defensora se opuso a la continuidad de la medida de coerción, presentó un Informe Social y requirió el arresto domiciliario con tobillera electrónica de su pupilo, por el mismo término que la acusadora pública.

Finalmente el juez penal resolvió rechazar el pedido de arresto domiciliario de la defensora por mantenerse los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, por el término de tres meses o bien hasta que finalice el juicio. Fundando su decisión en la probabilidad de autoría de Bazán Núñez; y que la medida de coerción solicitada por el representante de fiscalía es adecuada en el tiempo. Asimismo, en que no hay nuevos elementos para superar a los tenidos en cuenta al momento de dictarse la prisión preventiva a Bazán Núñez.

Presidió la preliminar Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal Jefa; en tanto que la defensa de Bazán Núñez fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.