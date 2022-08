Le llevó "fideos locos" a su hijo preso y quedó detenida cuando descubrieron que estaban rellenos de marihuana

Una mujer de 61 años fue detenida en Quilmes luego de que la descubrieron cuando intentaba pasarle marihuana a su hijo, preso en la misma comisaría en la que la señora quedó detenida.

El hecho ocurrió este miércoles cerca del mediodía en la Comisaría 5ª de Quilmes. Y lo insólito fue la forma en que la mujer trató de hacerle llegar la droga a su hijo: escondida dentro de fideos coditos crudos.

“Te dejo los fideos locos, que a vos tanto te gustan… Disfrutalo, amor. Te quiero”, escribió la mujer en un papel que llevó a la dependencia policial para que se los hicieran llegar a su hijo, alojado en un calabozo de la seccional e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Como era esperable, el mensaje y el paquete no pasaron inadvertidos por los efectivos policiales que se encontraban recibiendo alimentos y otros elementos que los familiares de los detenidos llevan para quienes se encuentran en las celdas de la Comisaría.

El papelito con la frase de los “fideos locos” acompañaba dos paquetes de fideos coditos que a simple vista se notaba que habían sido abiertos y vueltos a cerrar de una manera rudimentaria.

Los agentes encargados de recibir y distribuir la mercadería separaron los paquetes de fideos y los abrieron para revisar el contenido.

En total, metida dentro de los coditos, hallaron 12,10 gramos de marihuana.

De inmediato la mujer, identificada con el nombre de María Ester, fue demorada en la Comisaría y el caso, trasladado a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 20 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal María Clarisa Antonini.

Se dispuso que la mujer quedara detenida, imputada de la infracción a la ley 23.737 de Estupefacientes, por el suministro de estupefacientes en grado de tentativa, y que se secuestrara la droga encontrada.

El intento de hacerle llegar a un preso droga escondida en algún producto alimenticio no es algo nuevo, aunque este caso llame especialmente la atención por lo evidente del accionar de la mujer quien, entre el mensajito y los paquetes abiertos, no se cuidó mucho de que no la descubrieran.

Pero hay antecedentes, entre ellos uno bastante reciente ocurrido en la Unidad Penitenciaria Nº 19 de Joaquín Gorina, en Gonnet. Allí, el 13 de julio pasado, fue aprehendida una mujer de 25 años que llevaba un maple de huevos para un preso alojado en el lugar, y dentro de algunos de los huevos -que había abierto, vaciado y vuelto a cerrar- había escondido 22 gramos de marihuana.

El año pasado, otras dos jóvenes, de 23 y 27 años, fueron descubiertas en medio de una maniobra parecida en la Unidad Penal Nº 34 de Melchor Romero, en La Plata.

En este caso, el vehículo para tratar de ingresar la droga fueron cuatro pizzas ya cocidas, preparadas y envueltas en film de cocina, listas para calentar y comer.

Entre el queso y la salsa de las pizzas -dos calabresas y dos de jamón y huevo- habían escondido 114 gramos de marihuana embolsada.

Las mujeres fueron detectadas y detenidas en un operativo llevado adelante por personal de la Comisaría Nº 14 (Melchor Romero), de La Plata.

Con información de Clarín