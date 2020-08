NEUQUÉN (ADNSUR) - El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) inició este jueves un sumario administrativo al fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, quien en declaraciones periodísticas manifestó que “tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género”.



“Las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal”, informó el organismo judicial a través de un comunicado oficial.



Asimismo, el MPF sostiene que “la afirmación respecto de que las mujeres víctimas de violencia de género deben ejercer la defensa propia, resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho donde debe primar el imperio de la Ley, y respetar los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”



También destaca que “dichas manifestaciones tampoco respetan lo regulado en la legislación internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”.



La polémica se inició cuando el fiscal Santiago Terán habló en Radio FM Fuego, de Cutral Có, donde explicó su postura tras el hallazgo el viernes pasado del cuerpo sin vida de María Marta Toledo en un canal de riego de la localidad de Centenario, por el que permanece detenido Rodolfo Fabián Lucini, amigo de la familia.



“Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo”, dijo Terán.



Y siguió con su argumentación, “vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo", manifestó el fiscal y señaló que “muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia".



Por su parte, más de 400 mujeres repudiaron los dichos del fiscal neuquino en un pronunciamiento público. “Somos un grupo de mujeres de la sociedad neuquina que nos sentimos profundamente preocupadas ante las declaraciones públicas del Sr. Fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, en cuanto a las “recomendaciones” hacia las mujeres que han sido y son víctimas de violencia machista, promoviendo la justicia por mano propia”, expresaron.



Advirtieron que “la violencia machista no se resuelve con más violencia. De ninguna manera se evitarán más femicidios incitando a las mujeres, víctimas de violencia machista a la comisión del delito de homicidio”.



“La justicia debe cumplir con su rol y sus responsabilidades, no delegarla en las víctimas con soluciones de este nivel de irracionalidad", concluyeron las mujeres.