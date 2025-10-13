Un acto de heroísmo anónimo salvó la vida de Héctor Aquiles Vargas, un conocido ex taxista de 75 años, durante la madrugada del pasado domingo. Mientras descansaba en su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Marconi y Fuerte San José, un incendio intencional se desató y consumió por completo su vivienda. En medio del caos, un hombre que pasaba por el lugar forzó la entrada y logró sacar a Vargas de las llamas antes de que fuera demasiado tarde.

Según informó Diario Jornada, el fuego se desató a las 4 de la madrugada. De acuerdo a los primeros indicios y el testimonio de la familia, las llamas se originaron de manera deliberada en una de las ventanas de la propiedad que da a la calle Marconi y su rápida propagación amenazó la vida de Vargas, quien se encontraba durmiendo y no advirtió el peligro inminente que corría.

La hija de la víctima, Laura Inés Vargas, relató los dramáticos momentos y expresó su profundo agradecimiento hacia el rescatista. “Un ángel me lo salvó”, afirmó a la prensa, todavía conmocionada por el suceso. La familia ahora no solo enfrenta la devastación material, sino también la incertidumbre sobre quién pudo haber cometido un ataque de estas características.

La búsqueda del "héroe anónimo"

Mientras los vecinos se alertaban por el humo y las llamas, una persona cuya identidad aún se desconoce se convirtió en la figura clave de la noche. Sin dudarlo, el hombre se cubrió el rostro y la cabeza para protegerse del calor y el humo, rompió la puerta de la vivienda y entró para rescatar a Héctor.

“Varios vecinos ayudaron, pero un muchacho que iba pasando fue el que se cubrió la cabeza y entró a salvar a mi papá. No sabemos quién es, me gustaría conocerlo y agradecerle de corazón, porque si no fuera por él, hoy estaríamos contando otra historia”, manifestó Laura. La familia extendió un pedido a la comunidad para intentar localizar a este hombre y poder expresarle personalmente su gratitud por un acto que marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

Pérdidas totales y la incógnita del móvil

El incendio dejó la casa en ruinas. Héctor Vargas, conocido por sus amigos como “Aquiles”, perdió absolutamente todas sus pertenencias, desde muebles y electrodomésticos hasta ropa y recuerdos de toda una vida. A pesar de la magnitud de la pérdida material, su hija subraya que lo más importante es que su padre está a salvo.

La principal pregunta que rodea el caso es el motivo del ataque. La familia asegura que Héctor es un hombre mayor, que residió en ese mismo lugar durante toda su vida y que nunca tuvo problemas con nadie. “No sabemos. Mi papá es un hombre mayor, toda la vida vivió acá, nunca se metió con nadie. Fue pura maldad, no me entra en la cabeza que alguien pueda hacer algo así”, reflexionó Laura, visiblemente afectada. El hecho se investiga como un incendio intencional, aunque por el momento no hay sospechosos identificados.

Inician una campaña solidaria para ayudar a Héctor

Tras el siniestro, amigos y vecinos se organizaron rápidamente para ayudar a retirar los escombros y los muebles quemados. La solidaridad de la comunidad impulsó el inicio de una campaña para recolectar fondos y donaciones que permitan a Héctor reconstruir su hogar y su vida.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de una transferencia al ALIAS: Ines.147, a nombre de su hija, Laura Inés Vargas. Además, se reciben donaciones de todo tipo directamente en la dirección del domicilio afectado, en la esquina de Marconi y Fuerte San José. La familia agradece cualquier tipo de ayuda, desde ropa y calzado hasta, fundamentalmente, materiales de construcción para poder empezar a levantar nuevamente las paredes de la casa.