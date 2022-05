Un grupo de estudiantes de primer año de secundario se organizó por WhatsApp para hacer memes de una compañera a quien le hacían bullying. Amenazaron con llevar un arma y matarla. La situación fue dada a conocer por los padres de la menor.

Todo ocurrió entre los alumnos de la escuela CEM 17 de la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Allí descubrieron a alumnos de 13 años que amenazaron con matar a una compañera. Intentaron borrar toda la información para no quedar incriminados, pero se filtraron audios y capturas de pantalla.

Los nenes amenazaron con llevar un arma a la escuela y cometer un asesinato. Los directivos ya están al tanto de la situación pero no habría sanciones para los implicados, lo que indignó mucho más a los padres de la víctima, informó LM Cipolletti.

Entró con un arma a la agencia de quiniela de su expareja y le robó $40 mil

"¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?", dice uno de los audios que se compartió en un grupo de WhatsApp denominado El 17. "Con esas expresiones frías, chicos de 13 años planificaban la intención de asesinar a mí hija", expresó Germán, el padre de la menor.

El hombre contó que todo empezó con una foto que le sacaron a su hija en plena clase y utilizaron para hacer un meme. Luego la imagen comenzó a compartirse en el grupo que armaron y donde le hicieron bullying. Y recordó que hace dos semanas atrás, en una clase de educación física, uno de los alumnos le tiró a su hija una pelota en la cara rompiéndole sus lentes.

"Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de mierda, que no me joda a mí, que le rompo toda la cabeza y los anteojos que no me venga a huevear a mi", se escucha en otro de los audios-

Un adolescente comenzó a disparar en una escuela primaria y mató a 14 nenes

El padre de la menor se presentó en la escuela pero le dijeron que no van a implementar sanciones sino que llamarán a los padres de los alumnos implicados. "Me parece muy tibio", advirtió.

Uno de los adolescentes proponía asesinarla en la escuela. Pero no fue la única propuesta que lanzaron. Hay otra chica que sugiere cometer un ilícito en la casa donde vive la víctima.