Una banda de delincuentes que viajaba entre Trelew y Comodoro Rivadavia para protagonizar robos fue detenida a fines del año pasado tras desvalijar una casa en la villa balnearia Rada Tilly.

Tras una persecución de película, se detuvo a Franco Alí González, Leonardo López, Daniel Alfredo Llancamil, Erik Rodrigo Gatica, Ángel Gastón Colpi y Gabriel Agustín Leuful —cinco oriundos de Trelew y uno de Comodoro Rivadavia, quien actuaba como posible enlace— mientras intentaban escapar hacia la localidad del Valle.

Si bien se esperaba que en el mes de agosto la causa se elevara a juicio oral y público, el viernes pasado se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva en relación a un robo agravado ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2024.

Los representantes de la fiscalía solicitaron la continuidad de la prisión preventiva por la subsistencia del peligro procesal de fuga, argumentando cuáles eran los elementos que hacían a ese peligro procesal. Por su parte, cada uno de los defensores se opuso al planteo solicitando la libertad de sus asistidos.

Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de Colpi, López, Llancamil y Leuful, continuando la medida morigerada para Gatica hasta la celebración de la audiencia preliminar del caso, el próximo 4 de septiembre. Esto en base a la existencia del peligro de fuga, por la gravedad del hecho y por la acusación pública del caso presentada por la fiscalía.

El ROBO EN RADA TILLY

Según los investigadores, para elegir la casa donde cometerían el robo, realizaron previamente tareas de inteligencia que les permitieron planificar el golpe. Fue así como aprovecharon el momento en el que los dueños se habían ido al trabajo y que aún no había llegado la empleada doméstica.

No se trataba de una banda improvisada: tenían en su poder alambres para atar a las víctimas en caso de que tuvieran que hacerlo, equipos de comunicación, barretas, amoladoras y discos de corte, entre otros elementos.

Una vez adentro de la vivienda, los asaltantes comenzaron a recolectar distintos elementos de valor. Aunque no se llevaron dinero, escaparon con pertenencias de la familia y un auto de alta gama de las víctimas. Fue a bordo de ese y otros dos vehículos robados que emprendieron la fuga rumbo a Trelew.

Mientras escapaban a toda velocidad por la Ruta 3, fueron divisados a la altura de Uzcudun, por lo que comenzó una persecución cinematográfica que incluyó al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, quien se cruzó con los asaltantes en el camino y alertó a la cúpula de la Policía.

Cuando los asaltantes querían ingresar a la ciudad del Valle, tras más de 80 kilómetros de fuga, se encontraron con que la Policía había colocado barricadas para evitar que avanzaran. Sin embargo, lograron sortearlas y continuar escapando. Finalmente, y luego de chocar contra un auto, fueron detenidos.