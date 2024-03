El pasado domingo, un comerciante que llegó desde Haití hace 11 años, sufrió un robo en su almacén, el cual fue desvalijado.

Según detalló la víctima identificada como Max, encontró al ladrón, lo detuvo llamó a la Policía y quedó imputado por un inesperado motivo.

De acuerdo a lo que indicó en diálogo con El Doce, el comerciante volvía a su casa, pasó por su almacén y notó que habían roto la reja para saquear parte de la mercadería.

A partir de una revisión en las cámaras de seguridad, logró identificar a los delincuentes y para su sorpresa, son jóvenes que suelen frecuentar su negocio. Al día siguiente del robo, reconoció a uno en una plaza.

Accidente fatal: un operario murió en una cámara séptica y dos compañeros se salvaron de milagro

“Lo reconocí, llamé a la Policía y lo entregué. Cuando me imputaron me dijeron que lo golpeé mucho. Cuando lo agarré se quería escapar”, explicó en diálogo con El Doce. “Me dio una piña primero y yo se la devolví, pero todo fue al frente de los policías en la plaza”, agregó.

“Él estaba en la plaza riéndose y charlando con otras ocho personas, me paré al frente de todos y les dije ‘no se metan ustedes porque él me robo anoche y me rompió todo’. Lo agarré bien y ya estaba la pareja de policías, no pasaron ni cinco minutos”, cerró.

POR QUÉ TERMINÓ IMPUTADO SEGÚN LA JUSTICIA

El caso está a cargo del fiscal del distrito I turno 2, Guillermo González. En su expediente, el comerciante reconoció a uno de los dos presuntos ladrones y arremetió contra él golpeándolo severamente. El supuesto ladrón debió ser hospitalizado en el Misericordia. El primer informe médico plasmó que su estado era muy delicado.

Uno por uno, los 10 puntos del Pacto del 25 de Mayo que quiere firmar Javier Milei

Debido a esto, el comerciante fue imputado por lesiones graves. “Si el comerciante hubiera hecho lo mismo dentro de su negocio, estaríamos hablando de una legítima defensa o de un exceso eventual”, explicó.

“Pero tal como habrían sucedido los hechos, debió haber llamado a la policía o aprehendido para entregarlo pero jamás pegarle del modo que lo hizo, incluso poniendo en riesgo la vida del ladrón”, expresó.