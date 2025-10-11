Le dio una trompada en la cara a un inspector de tránsito en un operativo en Comodoro y acabó detenido

Un hombre de 52 años fue detenido durante la mañana de este sábado en Comodoro Rivadavia, luego de golpear a un inspector de tránsito municipal en medio de un operativo de control.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:50 en la intersección de avenida Rivadavia y Pastor Schneider, en el marco de tareas preventivas realizadas por personal de Tránsito y de la Seccional Segunda.

Según el parte oficial al que accedió ADNSUR, el incidente se registró cuando los inspectores realizaban un control de rutina y el conductor de un vehículo, identificado como un hombre de 52 años, reaccionó de manera violenta ante la intervención de los agentes. En medio del intercambio, el individuo le dio una trompada en la cara a uno de los inspectores, quien sufrió una lesión en la zona de la nariz que le provocó un sangrado inmediato.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Ante la agresión, personal policial que se encontraba en el lugar intervino rápidamente y redujo al agresor, quien fue detenido en el suelo y trasladado a la dependencia policial. En tanto, el inspector lesionado fue derivado en un móvil de Tránsito a la Clínica Española, donde recibió atención médica.

Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que ordenó las actuaciones correspondientes, y de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, la cual dispuso que el hombre permanezca detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán confirmados por el Juzgado Penal interviniente.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

El hecho fue caratulado como un episodio de lesiones, y será la Justicia quien determine las circunstancias y eventuales responsabilidades del agresor.

Intentó robarse una moto estacionada en Comodoro y los vecinos lo entregaron a la policía

Un hombre fue detenido en la noche del viernes en la zona de Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendido por vecinos cuando intentaba robar una moto estacionada frente a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:54 sobre la calle Teniente J. Irbalucba, y fue informado por testigos que acudieron posteriormente a la dependencia policial para radicar la denuncia. Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

De acuerdo con el parte oficial de la comisaría del Distrito Km 8, un testigo se presentó en la guardia para comunicar que había observado cómo un hombre intentaba robarse una moto de marca Honda CBR Repsol perteneciente a su vecino. Al advertir la maniobra, el denunciante y un familiar del propietario intervinieron y retuvieron al sospechoso en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

El individuo, identificado como un hombre mayor de edad, tenía heridas visibles en el rostro, producto del forcejeo previo a su captura, según describieron las fuentes policiales. Cuando el personal arribó al sitio, el denunciante y el yerno del propietario mantenían reducido al sospechoso a pocos metros de la moto que se encontraba estacionada fuera de la vivienda.