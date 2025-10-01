Un caso grave de violencia de género sacudió Santiago del Estero, donde un hombre de 34 años terminó detenido luego de agredir a su pareja y viralizar fotos íntimas de la víctima en redes sociales.

El hecho ocurrió en el barrio El Tuscal y, según la denuncia, la víctima, una joven de 28 años, madre de hijos en común con el agresor, sufrió una serie de agresiones físicas y amenazas de muerte que comenzaron días atrás. El incidente inicial se desencadenó el pasado domingo, cuando el hombre descubrió fotos privadas de su pareja en el teléfono celular de ella y, en un ataque de ira, la golpeó duramente.

El portal Diario Panorama reportó que, si bien la mujer no realizó la denuncia en ese momento, el agresor volvió al día siguiente al domicilio familiar ubicado en la intersección de calles Suipacha y Mailín. Allí la volvió a agredir, le sustrajo el teléfono y publicó las imágenes en distintas redes sociales y grupos de mensajes con la intención de viralizarlas, exponiendo públicamente la intimidad de la joven.

El pasado lunes por la tarde, ante un pedido de auxilio recibido, personal de la Comisaría N.º 2 de la Mujer y la Familia acudió al lugar y encontró a la mujer con lesiones visibles. Inmediatamente redujeron al acusado, que estaba aún en la vivienda, y aseguraron su detención.

La fiscal de turno ordenó la aprehensión inmediata del agresor y la asistencia médica para la víctima. Los profesionales diagnosticaron que las lesiones eran curables en seis días. La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de Santiago del Estero, que continúa con las diligencias correspondientes.

Este caso reaviva la necesidad de reforzar las políticas públicas y los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de género, así como la importancia de promover la denuncia temprana y la concientización social para prevenir estas situaciones graves.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y femicidios.

⚠️ Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.