La madrugada del domingo 5 de octubre quedó marcada por un hecho de extrema violencia en el centro de Comodoro Rivadavia, donde un tiroteo dejó un joven fallecido y otro hombre gravemente herido.

Este caso representa el décimo homicidio registrado en la ciudad durante el año 2025 y generó alarma en la ciudad petrolera, que espera avances en la investigación de un crimen que fue planificado y ejecutado con precisión.

UN HOMICIDIO EN LA ZONA CÉNTRICA DE COMODORO RIVADAVIA

Según datos aportados por la policía, el personal de la Seccional Primera acudió rápidamente al lugar tras recibir un aviso por la presencia de personas heridas de gravedad.

Al arribar, los efectivos encontraron a dos hombres con heridas de bala: uno de ellos con una herida en la espalda y otro con un impacto en el rostro. Ambos fueron asistidos en primera instancia en el lugar por personal sanitario y luego trasladados con urgencia al hospital local.

A pesar de los esfuerzos médicos, el joven de 25 años, identificado como Ariel Nicolás Cardoso, falleció poco después a causa de un traumatismo encéfalo craneano, mientras que el otro, de 32 años, permaneció internado y luego dado de alta, regresando a su provincia de origen, Buenos Aires.

LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL VIOLENTO ATAQUE

La investigación policial reveló detalles escalofriantes sobre la naturaleza planificada del ataque. Branco Durán, junto a sus hermanos Tiago y Uriel, llegaron a la estación de servicio “JM Rodrigo” en avenida Yrigoyen y Pellegrini con la intención de acabar con la vida de tres vendedores ambulantes: Ariel Nicolás Cardoso, Federico Mujica y una tercera persona que logró escapar.

Según la reconstrucción de los hechos, Uriel Durán se acercó a los vendedores ambulantes bajo el pretexto de comprar medias y repasadores para atraerlos al Fiat Punto Essence rojo del grupo.

Al acercarse, Tiago y Branco Durán descendieron del vehículo y encararon violentamente a las víctimas diciéndoles: “A ustedes los estábamos buscando”, para luego extraer armas de fuego calibre .40 y 9 mm y perpetrar el ataque.

Branco Durán efectuó cuatro disparos que impactaron en el cuello y tórax de Federico Mujica, mientras que Tiago Durán disparó dos veces contra Ariel Nicolás, causándole la muerte inmediata. La tercera persona escapó antes que comenzara el tiroteo. Los hermanos Durán huyeron rápidamente en el mismo vehículo por avenida Yrigoyen hacia el sur.

RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA Y SE FUE DE COMODORO

Este lunes, Daniela Millatruz, Segunda jefa de la brigada de investigaciones de Comodoro Rivadavia, detalló a ADNSUR los resultados obtenidos tras una serie de allanamientos realizados en relación con el crimen. “Se procedió al secuestro del Fiat Punto utilizado para la concreción del hecho y diversos elementos que son de interés para la causa”, afirmó.

Sobre la detención, explicó que hasta el momento se encuentra apresado Branco Durán como coautor del homicidio doblemente agravado contra Ariel Cardoso y el intento de homicidio contra Federico Mujica. “Estamos trabajando para proceder a la detención de los otros dos hermanos involucrados”, agregó Millatruz.

Respecto a la investigación, la oficial destacó la complejidad de recolectar pruebas en la madrugada del domingo: “Nos dificultó un poco el levantamiento de cámaras porque los comercios estaban cerrados, pero gracias a la colaboración de los comerciantes y vecinos que poseen cámaras domiciliarias, pudimos avanzar mucho y localizar tanto el auto como los domicilios relacionados”.

En cuanto a los posibles móviles, la investigación no descarta ninguna hipótesis. Millatruz explicó que “en primera instancia se consideraron varias hipótesis, incluyendo problemas con los llamados “trapitos” (vendedores ambulantes no autorizados), pero eso sigue en materia de investigación y no se descarta nada todavía”.

Además, confirmó que el testigo presencial que acompañaba a las víctimas fue entrevistado una vez que recibió atención médica y aportó datos cruciales para la causa. La persona herida fue dada de alta y regresó a su domicilio junto a su familia.