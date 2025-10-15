Brando Uriel Leiva fue encontrado penalmente responsable, a través de un acuerdo de juicio abreviado, por haber sido el autor del robo y la sustracción de expedientes en el Tribunal de Faltas de la localidad de El Hoyo, en septiembre de 2024.

El acusado aceptó la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de robo en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente.

El hecho ocurrió entre la tarde del viernes 20 y la mañana del lunes 23 de septiembre de 2024, cuando Leiva forzó la puerta trasera del edificio del Tribunal de Faltas de El Hoyo. Una vez dentro, sustrajo dos licencias de conducir retenidas y 73 expedientes administrativos, en su mayoría vinculados a infracciones de tránsito y ordenanzas municipales.

Los documentos robados estaban bajo custodia judicial y formaban parte de causas en trámite. La fiscalía de Lago Puelo destacó que el accionar del imputado no solo implicó un daño patrimonial, sino también un entorpecimiento en el funcionamiento del organismo municipal, al tratarse de documentación de carácter público.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Cayún, quien impulsó el acuerdo y presentó la acusación ante el juez interviniente.

La condena y las condiciones

Durante la audiencia, Leiva reconoció expresamente su autoría y aceptó la pena impuesta. La prisión condicional implica que no cumplirá la condena en un establecimiento carcelario, pero deberá respetar una serie de reglas de conducta fijadas por la justicia.

Entre las condiciones establecidas deberá mantener su domicilio, abstenerse de consumir drogas y de abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos y mantener un trato respetuoso con los empleados y la jueza del Tribunal de Faltas de El Hoyo.

El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez y, con ello, Leiva quedó formalmente condenado, aunque en libertad, sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas.