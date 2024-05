Una discusión de pareja ante un supuesto engaño terminó con el novio casi desnudo corriendo por las calles mientras era perseguido por la familia de la joven. El hombre debió pedir ayuda a la policía. Ocurrió en Cipolleti, Río Negro

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando el hombre llegó del trabajo y luego de cenar con su pareja, se fueron a dormir. Justamente cuando estaba en la cama, descubrió que su pareja tenía un 'chupón' y comenzó una discusión.

Durante la audiencia ante la justicia, el hombre relató que su pareja se enfureció muchísimo ante sus cuestionamientos. 'Me agarró del cuello, me quiso ahorcar, me pegó piñas, después agarró una botella de hielo, y me golpeó la cabeza con eso, y me pegaba fuerte en la espalda', aseguró, según publica La Mañana Neuquén.

Su pareja lo denunció por violencia de género y deberá usar una tobillera electrónica por dos años

Él confesó que intentando quitársela de encima le mordió un brazo, mientras la mujer le seguía pegando. 'Yo estaba con miedo y le dije que iba a pegarle un tiro, pero solo lo dije por miedo y enojo', sostuvo.

En medio de la pelea, logró quitársela de encima pero la joven cayó de la cama y dio un grito que alertó al sobrino de ella, quien tiene unos 25 años de edad y vive en el mismo terreno. El familiar de la mujer lo amenazó con tirarlo a un zanjón y comenzó a perseguirlo, pensando que la había golpeado.

Por lo que él que salió afuera de la casa, sin ropa ni calzado, y empezó a correr mientras lo seguían el sobrino y una hermana de su novia detrás.

Según su propio relato, siguió corriendo hasta que pudo llegar a un puesto de vialidad donde se refugió y logró que lo llevaran a hacer la denuncia a la Comisaría de la Familia, donde llegó descalzo y en ropa interior.

El hombre pidió una prohibición de acercamiento de su ahora exnovia y también de su familia. Finalmente, la jueza resolvió una prohibición de acercamiento entre ambos de más de 500 metros.