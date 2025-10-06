Un vecino de la localidad de Río Gallegos sufrió un violento asalto a mano armada cuando circulaba con su vehículo particular por la zona de calle Parque Industrial, la madrugada del domingo. La policía de Santa Cruz trabaja intensamente para dar con la identidad de los delincuentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el conductor fue interceptado por una camioneta Chevrolet Luv de color rojo, mientras transitaba por la zona. Desde el interior descendió un hombre armado que se acercó al lado del acompañante, abrió la puerta y lo amenazó con lo que parecía ser una pistola.

Según el relato de la víctima, el delincuente era de contextura delgada, estatura alta, cabello corto y barba, y vestía una remera celeste de mangas cortas. Bajo amenazas, le exigió que entregara todas sus pertenencias.

El conductor, temiendo por su vida, entregó una billetera negra con documentación personal, tarjetas, comprobantes del seguro automotor, la suma de $180.000 en efectivo, un celular Samsung J7 y las llaves de su vehículo.

Antes de retirarse, el hombre logró observar que en la parte trasera de la camioneta había una mujer. Aunque no participó directamente del robo, la víctima aseguró que pudo identificarla por nombre y apellido, un dato clave para la investigación, según publica El Nuevo Día.

Tras la denuncia, acudió al lugar personal de la División Criminalística y de la División de Investigaciones, quienes realizaron las pericias correspondientes en el vehículo de la víctima. Durante los trabajos, lograron levantar un rastro dactilar parcial en el vidrio lateral del acompañante, el cual fue remitido a los peritos para su análisis.

La causa quedó en manos del Juzgado Provincial de Instrucción N.º 1 y de la Secretaría Penal de Turno, que ordenaron diversas medidas para identificar a los autores y reconstruir el recorrido de la camioneta utilizada en el robo.

La policía trabaja sobre las descripciones aportadas por la víctima y en la posible identificación de la mujer que viajaba en la parte trasera, mientras continúa la investigación para dar con los responsables del violento asalto.