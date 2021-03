BUENOS AIRES (ADNSUR) - dos delincuentes armados le apuntaron a un nene para robarle a sus padres. Ocurrió el jueves por la tarde en Bernal, partido de Quilmes. El asalto duró apenas 25 segundos, tiempo suficiente para despojarlos de sus pertenencias.

El violento hecho ocurrió el jueves a las tres de la tarde en la calle 189 al 900, cuando una pareja que venía caminando con su hijo de entre cinco y siete años, fue sorprendida por dos delincuentes que se movilizaban en un auto blanco.

Por el miedo el chico nunca se soltó de la mano de su papá y fue testigo de como los asaltaban. Amenazándolos con un arma les revisaron los bolsillos y se llevaron la cartera de la mujer.

“Por la inseguridad que estamos viviendo a las ocho y media de la noche ya no queda gente en la calle. Yo vivo cerca de donde asaltaron a la pareja y vengo de trabajar en colectivo. Cuando estoy a una cuadra le aviso a mi familia para que esté atenta y me abra rápido la puerta cuando llego así no me demoro. No podemos vivir mas así. Nadie nos cuida, tenemos pánico de salir a la calle”, contó la mujer a TN.