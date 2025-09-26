El empresario santacruceño, Lázaro Báez, recibió una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero agravado en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Luego de que el Tribunal Oral Federal N.º 4 considerara firme la sentencia y ordenara que se hiciera efectiva, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N.º 15 de Río Gallegos.

Anteriormente, previa a la decisión del TOF N.º 4, el condenado, de 68 años, permanecía bajo arresto domiciliario en su casa de El Calafate, monitoreado con tobillera electrónica desde 2022. Sin embargo, el juez Néstor Costabel fundamentó que, con la confirmación definitiva de la condena, “se ha tornado operativo su cumplimiento” y rechazó el pedido de la defensa para que siguiera en su domicilio.

El 11 de junio Báez ingresó a la U15, pero sus abogados aseguran que su situación actual es “desesperante”. Diagnosticado con hipertensión, diabetes mellitus y asma, el empresario de 68 años ya sufrió varios episodios de descompensación que derivaron en internaciones en el hospital local.

Su abogada, Yanina Nicoletti, también denunció que comparte baño con otros diez internos, que la celda no tiene ducha ni ventilación adecuada, que el techo presenta filtraciones y que la comida “se le sirve helada”.

La defensa presentó un recurso de casación el pasado 29 de agosto solicitando que Báez regrese a la prisión domiciliaria. El planteo se apoya en el deterioro de su salud y en lo que consideran condiciones insalubres e indignas de alojamiento, según publicó La Opinión Austral.

Este viernes se vencerá el plazo para que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, resuelva si hace lugar al pedido.

Báez fue detenido en 2016 y en 2021 recibió su condena en la “Ruta del Dinero K”, investigación que probó maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares a través de empresas vinculadas a la obra pública. Además, fue condenado en otras causas vinculadas a evasión fiscal y administración fraudulenta. Hoy, mientras cumple su pena en una cárcel común, su defensa busca que el deterioro de su salud sea argumento suficiente para devolverlo a su casa en El Calafate.

La Justicia le decomisó a Lázaro Báez más de US$ 4 millones y decenas de propiedades en la Patagonia

Tras recibir una pena unificada de 15 años de prisión por dos condenas firmes en su contra, la Justicia le dio un nuevo revés al empresario Lázaro Báez. En agosto, el Tribunal Oral Federal 4 ejecutó un millonario decomiso ordenado como parte de la sentencia en la causa conocida como La Ruta del Dinero K.

Según detalló La Nación, el decomiso incluye 3 millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que Báez tenía en un banco suizo.

El juez Néstor Costabel dispuso además el decomiso de 56 propiedades que el empresario y su hijo tenían en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.

Fuentes judiciales señalaron que entre las propiedades decomisadas hay 40 en Santa Cruz, nueve de ellas en El Calafate, más de 20 en Río Gallegos y cinco estancias en distintos puntos de la provincia patagónica.

Los bienes del empresario también alcanzaron a Chubut, donde Báez tenía una propiedad en Lago Puelo.