Este lunes se realizó una nueva audiencia donde quedó imputada una quinta policía por el crimen de Lautaro Labbe. Según pudo saber ADNSUR, la agente - de apellido Rosales - fue imputada por encubrimiento agravado por el crimen del adolescente de 16 años.

La justicia dictó tres meses de investigación para hacer una pericia caligráfica y pidieron el secuestro de su teléfono celular. Ya estaban imputados por el Homicidio los agentes policiales Simón Cruz, Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque y Roberto Ortiz.

Antes de la audiencia, Cristina Cárdenas, madre del menor asesinado por un empleado policial el 18 de abril de 2023 en Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR.

“Hoy estoy acá una vez más presentándome a la audiencia para que la quinta policía, Rosales sea imputada y que no se cancele la audiencia”, explicó. “Nos concentramos acá los familiares, amigos, vecinos de mis de mi hijo, porque mi hijo no está solo, así que, bueno, es una vez más acá presente”, agregó Cárdenas.

Asimismo, recordó que “estamos acá para que no la suspenda (a la audiencia) y para que ella sea imputada, porque ya ha se han suspendido anteriormente, porque ella no se ha presentado”. “Acá estamos firmes y pidiendo una vez más justicia por él”.

En tanto, sostuvo que la quinta policía implicada en el caso “falsificó el escrito, cuando Cruz llegó a la comisaría, le contó lo que pasó” .

“Voy a seguir siempre peleándola, luchándola para que se siga haciendo justicia, para que este caso no quede en la nada, pero gracias a los abogados que la están peleando, me tienen al tanto de todo, agradecida totalmente con ellos, pidiendo justicia por él y que no halla ni un Lautaro más”. “Fue todo fue tan rápido. Están los testigos que vieron lo que pasó. Todo salió a la luz tan rápido”, explicó.

EL ASESINATO DE LAUTARO LABBE

El pasado 18 de abril por la madrugada, alrededor de las 02:30 y 03:10, un vecino dio aviso a la policía alertando la presencia de tres jóvenes intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública. La situación ocurrió sobre la calle Los Claveles en el Barrio San Martín, zona sur de Comodoro Rivadavia.

De esta forma, intervino personal de la Comisaría Seccional Séptima y llegó al lugar un móvil policial conducido por el chofer y los empleados Lautaro Valenzuela y Simón Cruz, en la intersección de las calles Huergo y los Claveles.

En la zona se encontraban los adolescentes Lautaro Labbe y L. E. O. al observar al personal policial descender del móvil, con claras intenciones de detenerlos, estos emprenden una huida hacia el pasaje las Rosas. Al ingresar al pasaje, L. E. O. logró eludir a los efectivos, mientras que Lautaro Labbe continuó su marcha cuando el agente Cruz, próximo a detenerlo, sin necesidad alguna, sacó su arma de fuego reglamentaria, una pistola calibre 9 mm y con el almacén del cargador completo.

De esta manera, abusando de su función policial, disparó hacia la nuca del adolescente, Lautaro Labbe. Luego, Cruz, dio aviso a sus compañeros Colque y Valenzuela que se encontraban en las inmediaciones buscando al otro adolescente. Tras llegar, observaron a Lautaro en el piso. Entonces, el agresor aseguró que se le escapó el tiro. Después, llegó el Sargento Ortiz y falsearon las actuaciones para intentar encubrir a Cruz.

Finalmente, la herida recibida provocó que el adolescente permaneciera internado en terapia intensiva en el Hospital Regional durante 8 días. Sin embargo, falleció el 26 de abril de 2023.

En tanto, el hecho está calificado provisoriamente como “homicidio doblemente agravado, por la calidad de funcionario público y por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado” en calidad de “autor” para Cruz y de “encubrimiento agravado” en calidad de coautores para Colque, Valenzuela y Ortiz.