Con el correr de las horas, la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) suma nuevas hipótesis. Lo que comenzó siendo investigado como una pareja de jubilados que se había perdido durante un viaje incorporó en las últimas horas otra posibilidad, planteada por la familia del hombre: que la camioneta encontrada atascada en la zona de Cañadón Visser haya llegado allí manejada por otra persona.

Esa hipótesis se basa, principalmente, en las condiciones del terreno en el que se halló la Toyota Hilux de Kreder, un sitio tan remoto que hasta los rescatistas más experimentados lo describen como “insólito”. Imágenes aéreas tomadas por ADNSUR muestran la complejidad de la zona donde se concentran los trabajos de rastrillaje desde hace varios días.

El vehículo, que es 4x4 pero no está preparado para ese tipo de terrenos, estaba encajado en un zanjón a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N° 1, en un tramo donde el camino deja de existir y es el viajero quien debe ir “haciendo su propia ruta” entre matas, grietas y greda.

“La Ruta 1 llega hasta un punto donde se corta y después la vas haciendo vos. Pasás por barro, greda, matas, y sólo un conocedor sabe por dónde agarrar”, contó a ADNSUR una persona que participó de los operativos realizados este martes.

Grupos de fanáticos de las 4x4 que realizan travesías y están habituados al terreno coincidieron en que nunca habían llegado tan lejos.

Allegados al jubilado señalaron que jamás habría conducido hasta ese lugar. “Era muy cuidadoso con la camioneta, la cuidaba como nada. Hasta hace poco tenía los nylons puestos en los asientos”, explicó. Por eso, la posición del vehículo —atascado en un zanjón barroso y fuera de la traza principal— resulta tan desconcertante para los familiares y los equipos de rescate.

El recorrido hasta el sitio donde fue encontrada la camioneta demanda casi dos horas de viaje desde Comodoro. A medida que se avanza, la huella se vuelve cada vez más angosta y deteriorada, con grietas profundas, tramos de greda resbaladiza y sectores anegados por el barro.

“Es un lugar completamente desolado. Tenés que ir con camionetas grandes, súper preparadas, con cubiertas especiales. Si no, te encajás; no hay forma de no encajarte”, describió otro testigo que participó de la búsqueda.

Mientras continúan los rastrillajes con drones, perros y personal especializado, las dudas crecen en torno a cómo la pareja llegó hasta allí y qué pudo haber ocurrido después. Por ahora, el único rastro concreto sigue siendo esa camioneta, perdida en medio de la nada.