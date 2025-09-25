El triple femicidio de Florencio Varela dejó una profunda conmoción en la provincia de Buenos Aires debido a la brutalidad de los hechos y al posible vínculo con el narcotráfico.

Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron víctimas de un crimen atroz: secuestradas, torturadas, violadas y finalmente descuartizadas en un acto que las autoridades investigan como un mensaje mafioso, interno y externo, por parte de una organización narco liderada por un jefe peruano conocido como “El Jefe”.

La causa, que se encuentra en plena etapa de investigación, suma ya 12 detenidos tras una serie de allanamientos en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

UNA TORTURA INTERMINABLE CON EXTREMA CRUELDAD: LOS HORRORES DETRÁS DEL TRIPLE CRIMEN

Las tres jóvenes desaparecieron el viernes por la tarde y fueron halladas asesinadas el martes siguiente en una vivienda ubicada en Florencio Varela, a aproximadamente 30 kilómetros de donde fueron vistas por última vez.

Fuentes judiciales y policiales detallaron que las víctimas fueron sometidas a tres horas de torturas y vejámenes, luego violadas y finalmente asesinadas de formas particularmente crueles. Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años, sufrió la amputación de los cinco dedos de su mano izquierda, además de graves heridas en la oreja y en el cuello, zona próxima a la carótida, una lesión que pudo haber sido letal.

Por otro lado, Brenda Del Castillo presentó fracturas en el cráneo, aplastamiento facial y heridas en el cuello, junto con un corte transversal en el abdomen que fue practicado post mortem.

Por su parte, Morena Verdi soportó una luxación cervical, golpes contundentes en el rostro y fue asfixiada con una bolsa colocada sobre su cabeza. La investigación señala un nivel de violencia extremadamente elevado, utilizado como forma de castigo ejemplar, según relataron fuentes cercanas al caso.

Los investigadores manejan la hipótesis de que la represión fue una represalia por la pérdida de cuatro kilos de cocaína o una suma cercana a los 100.000 dólares, pérdidas atribuibles a las víctimas o a un entorno cercano. “Este es un crimen narco con un mensaje mafioso. A una de ellas le cortaron la mano y a otra le abrieron la panza como si fuera una mula”, expresó un investigador a TN.

LA MECÁNICA DEL ENGAÑO QUE RESULTÓ FATAL

La causa comenzó a perfilarse como una investigación compleja cuando se descubrió que las jóvenes fueron contactadas bajo falsas pretensiones: les prometieron participar en una fiesta sexual a cambio de 300 dólares cada una.

Este falseamiento de la verdad las llevó al lugar donde finalmente se consumó el crimen. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, explicó que la organización criminal había establecido contacto previo con alguna de las jóvenes en la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, un punto de frecuente concentración de la banda.

El mismo ministro informó que el viernes a la tarde un grupo de hombres llegó hasta la casa de Florencio Varela, cavó un pozo y esperó la llegada de las jóvenes para ejecutar el crimen. Según Alonso, las víctimas “llegaron engañadas porque creían que participarían de un evento”.

Los avances en la investigación no se detienen. Este miércoles por la noche, la Policía bonaerense realizó un allanamiento clave en Villa Zavaleta, secuestrando evidencia y deteniendo a ocho personas sospechadas de tener vínculo directo con el caso. Estas detenciones se suman a otras cuatro realizadas horas antes, totalizando 12 aprehendidos relacionados con la organización criminal, que ahora enfrenta cargos en torno al triple femicidio.

UN MENSAJE MAFIOSO TRANSMITIDO EN VIVO: LA GRAVEDAD DEL CASO

Uno de los aspectos más escalofriantes que surgen del expediente es la confirmación de que la sesión de tortura fue transmitida en vivo mediante una cuenta de Instagram vinculada a la banda narcotraficante. Al menos 45 personas presenciaron el horror desde la plataforma, según reveló el ministro Alonso en diálogo con medios nacionales.

La transmisión no solo tenía la finalidad macabra de documentar el castigo sino también de enviar una advertencia interna y externa dentro de la organización narco. En el video, se escucha al líder de la banda decir: “Esto le pasa al que me roba drogas”, frase que refuerza la motivación del ajuste de cuentas y el poder que intentan imponer mediante la violencia extrema.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan intensamente para analizar el contenido digital, buscando corroborar la existencia de la transmisión y usarla como prueba para imputar a los detenidos con mayor precisión. Además, buscan determinar el grado de participación de cada persona involucrada y trazar con claridad toda la estructura organizativa detrás del atentado.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR