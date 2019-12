COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni habló de las tres denuncias por intentos de secuestro en Comodoro, que siguen alarmando a los vecinos. "Preocupa de forma extrema el tema pero es un reflejo de la falta de información porque todas estas denuncias tienen resultados falsos con posterioridad", dijo y añadió que “los menores dicen algo a los padres, quienes hacen la denuncia como corresponde pero cuando se avanza un poco se encuentran con que no es tan así".

"No ha ocurrido el hecho, entonces se genera un alarma en la ciudad de intentos de secuestro pero devienen de una falsedad”, señaló el ministro ayer en conferencia de prensa. Pese a ello, planteó que tienen en alerta a las fuerzas de seguridad para que no ocurran nunca este tipo de delitos pero hasta ahora se comprobó que los hechos denunciados no fueron reales.

Al ser consultado sobre las cámaras de seguridad, Massoni expresó que “se ha hecho el recambio de cámaras por unas de alta definición y esperamos tener pronto el 911 funcionando. Venimos con mucho atraso y todo eso es inversión. Estamos contando con apoyo de privados que nos ayudan con elementos y del propio municipio".

Finalmente, sobre el presupuesto, detalló que "se presentó uno que supera los 10 mil millones de pesos siendo ambicioso, pero con el fin de hacer inversiones fundamentalmente en recursos materiales como patrulleros, por lo que se espera una compra de motos y de 220 uidades, además de chalecos antibala y pistolas doble acción".