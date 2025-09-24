Los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tres jóvenes que estuvieron desaparecidas durante más de 48 horas y fueron encontradas muertas en la localidad bonaerense de Florencio Varela, generaron una fuerte conmoción.

Mientras todo parece indicar que los crímenes fueron cometidos por una banda narco que llevó a las víctimas engañadas hasta el lugar donde fueron asesinadas, los primeros resultados de las autopsias a los cuerpos revelaron datos estremecedores.

Según informaron fuentes del caso a TN, las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (post mortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Esos no fueron los únicos datos: los peritos determinaron además que los crímenes fueron cometidos en cadena, lo que demostraría que el objetivo de los asesinos era que el resto de las víctimas viera lo que ocurría con cada una de ellas.

Hasta el momento hay cuatro detenidos, mientras continúa la búsqueda para dar con el paradero del líder de la banda narco, un hombre de nacionalidad peruana.

El pedido desesperado de la madre de una de las víctimas

La madre de Brenda reclamó hoy que “paguen todos los que tengan que pagar”. Paula dialogó con la prensa y expresó su dolor por el triple femicidio: “Me sacaron a mi hija y quiero que paguen”.

“Les agradezco a todos los que nos están acompañando en este duro momento”, agregó la mujer, quien debió ser asistida porque sufrió una descompensación mientras hablaba con los medios.

Las tres víctimas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en la zona sur. Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculados a un líder narco de nacionalidad peruana, los cuales tendrían domicilio alternativamente entre el Bajo Flores y el sur del Conurbano.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR