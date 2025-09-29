Comodoro Rivadavia vive una profunda conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Enrique Fabián Sifuentes, un hombre de 52 años que permanecía desaparecido desde el viernes pasado.

Su búsqueda movilizó durante varios días a la Policía, familiares y vecinos que no dejaron de pedir colaboración para dar con su paradero. Finalmente, fue encontrado en un lugar apartado y de difícil acceso que revela las difíciles circunstancias que posiblemente rodearon su fallecimiento.

QUIÉN ERA ENRIQUE SIFUENTES, EL HOMBRE QUE APARECIÓ MUERTO EN COMODORO

Desde que se denunció la desaparición de Enrique Sifuentes el viernes 26 de septiembre por la tarde, la División Búsqueda de Personas de la Policía inició un intenso operativo que incluyó patrullajes en zonas donde solía frecuentar, contacto con vecinos de la zona, revisión de cámaras de seguridad y la convocatoria para que la comunidad aportara información.

Hugo Morales, jefe seccional de Kilómetro 8, habló con ADNSUR este lunes por la mañana e indicó que “el personal conocía a esta persona porque solía andar en la calle y en alguna oportunidad lo han identificado”.

A diferencia de una persona en situación de calle, Sifuentes tenía una vivienda familiar a la que regresaba, aunque frecuentemente se encontraba en espacios públicos y realizaba trabajos informales.

Morales explicó: “Él solía hacer changas y limpieza de patios, pero también ingería bebidas alcohólicas; tenía un problema con el alcoholismo, además sufría hipertensión y había tenido un preinfarto meses atrás, estaba bastante complicado”.

HALLAZGO EN UN DESCAMPAÑADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU FALLECIMIENTO

Este pasado domingo por la mañana, alrededor de las 10:10, los efectivos policiales encontraron el cuerpo de Enrique Sifuentes en un descampado, exactamente en una zona sin viviendas detrás del Hospital Militar, en las inmediaciones de la cancha de veteranos del barrio Petroquímica.

El cuerpo estaba tendido en el suelo, sin prendas superiores y con el pantalón bajado. Cerca, en un barranco de entre dos y tres metros, se hallaron sus pertenencias —una mochila azul, una camisa verde, una boina gris verdosa y sus anteojos recetados— coincidentes con lo que vestía al momento de desaparecer.

Según detalló Morales, “la conclusión del personal de criminalística es que intentó caminar por esa zona, sufrió una caída de manera parada en el barranco y por eso tenía lesiones en la espalda y los codos”. En el lugar también se encontraron botellas de vodka, junto a otros indicios que sugieren que estaba ingiriendo alcohol.

“Posiblemente cayó en un sitio con acumulación de agua, barro y greda y trató de salir sin poder lograrlo”, agregó el jefe policial.

La autopsia realizada el domingo por la tarde en la morgue local no detectó lesiones externas que hayan provocado la muerte, por lo que la fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a los familiares alrededor de las 19 horas. Si bien las causas exactas continúan bajo investigación, el caso apunta a una tragedia accidental vinculada con la caída y las condiciones del terreno.

Un caso similar en barrio Padre Corti

Este hecho guarda similitud con otro caso ocurrido recientemente en la ciudad. El lunes 22 de septiembre, personal policial encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, quien también se encontraba desaparecido.

El hallazgo se produjo en un barranco del barrio Padre Corti. Según informó la policía en su momento, todo indicaba que el hombre habría fallecido tras sufrir una caída.

En el lugar se encontraron botellas de bebida alcohólica y se estableció que la víctima se habría desbarrancado mientras se encontraba en estado de ebriedad. Al igual que en el caso de Sifuentes, no se hallaron signos de violencia que hicieran presumir un hecho criminal.