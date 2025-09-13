Son 3.014 kilómetros los que separan la ciudad salteña de Salvador Mazza con Comodoro Rivadavia. El camino más directo trazado por el GPS, casi en línea recta, indica que para unir ambos puntos hay que viajar más de 35 horas en auto y atravesar siete provincias. Esos dos puntos, distantes en el mapa, están conectados por un “hilo blanco” que no conoce distancias ni fronteras: la cocaína de uno de los narcos más poderosos del país.

Ese vínculo quedó al descubierto durante los operativos realizados en Comodoro la madrugada del jueves. Los policías que allanaron domicilios de los barrios Stella Maris y LU4 secuestraron 20 kilos de cocaína de máxima pureza. El cargamento no sólo llamó la atención por la cantidad, sino por un sello distintivo que llevaba la droga: un sello bajorelieve de un delfín.

La marca no es aleatoria ni responde a un interés de los narcos por la fauna marina. Se trata de una identificación atribuida al clan liderado por Reinaldo Delfín Castedo, señalado como el traficante que más cocaína movió en el país en los últimos 20 años. La decisión de colocar una insignia tampoco es antojadiza: en Bolivia, país de origen de la mayoría de la cocaína que se comercializa en Argentina, hay un largo catálogo de animales, letras y símbolos que identifican a cada banda. Casi tantos como la lista de emojis de WhatsApp.

El poder de Delfín Castedo se originó en Salvador Mazza, donde adquirió dos campos ubicados en la frontera salteño-boliviana, con una extensión total de más de 28.000 hectáreas. Esa ubicación estratégica le permitió evitar cualquier tipo de control aduanero.

A fuerza de sangre, terror y dádivas, “El Patrón del Norte” construyó un imperio y acumuló causas penales. Sin embargo, logró moverse con tranquilidad por Salta y Buenos Aires, amparado en fuertes vínculos con jueces y policías. Esa protección se derrumbó en 2016, cuando fue arrestado tras mantenerse prófugo durante una década. En 2022, lo condenaron a 16 años de prisión por liderar una banda narco y le decomisaron sus campos.

Preso en la cárcel federal de Ezeiza, su nombre sigue apareciendo cada vez que se incauta un cargamento con el sello que le adjudican. Aunque en algunos casos se trata de réplicas que buscan elevar el precio de la droga, los investigadores están convencidos que en el caso de Comodoro esa insignia es real, confirmando el primer hallazgo de esas características en la historia de la provincia.

“La banda tiene conexión con el norte del país y los reactivos aplicados determinaron que se trata de una cocaína de máxima pureza. El color que dio el análisis es turquesa, lo que da cuenta de su calidad. Cuando está cortada, se pone azul”, explican fuentes del caso a ADNSUR.

Una banda con contactos, capital y capacidad logística

La cantidad y el tipo de droga dejan en claro que no se trata de un caso de narcomenudeo, sino de una banda organizada. “Tenían los contactos, el dinero y la logística para mover un cargamento de esas características. Aunque hay antecedentes de mayor cantidad de cocaína incautada, hace mucho que no se registraba un secuestro tan importante en la provincia”, cuenta un investigador que conoce a la perfección el mapa de la droga en Chubut.

Las cifras informadas durante la presentación del operativo, bautizado “Viento Blanco”, son contundentes: los punteros de la banda vendían cada gramo de cocaína a $ 30.000, por lo que el cargamento tiene un valor base de $ 600 millones. La venta por menor se hacía a través de búnkers y bajo la modalidad de delivery. Uno de los encargados de hacer ese reparto ofrecía la droga por las redes sociales y hacía recorridos nocturnos con su Toyota Corolla. En ese vehículo lo atraparon la madrugada del jueves, mientras realizaba una entrega.

Minutos más tarde, se realizaron los allanamientos solicitados por los fiscales federales Andrea Whitty y Teodoro Nürnberg. En la casa del señalado como proveedor de la banda se encontraron 19 ladrillos de cocaína prolijamente empaquetados. “Estaban recubiertos con papel manteca, papel de aluminio y papel carbónico. Además, tenían espolvoreado café molido, una técnica que se utiliza para despistar a los perros en los controles de ruta”, detalló un investigador.

Durante los operativos fueron arrestados cuatro sospechosos, mientras que un quinto imputado permanece prófugo. Según informaron fuentes del caso, los detenidos son jóvenes que no tienen trabajo formal, viven con sus padres o en hoteles por día. Producto de la venta de droga se compraron autos nuevos y comenzaron a manejar más dinero. Uno de ellos habría realizado cerca de 70 transferencias a otros miembros de la banda desde una billetera virtual, por cerca de $ 9 millones.

La jueza de garantías Eva Parcio de Seleme rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por los fiscales y decidió que los cuatro imputados queden detenidos en sus casas, con medidas de custodia. La decisión fue apelada por los fiscales, quienes consideran que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Conexión Buenos Aires, el enclave de la ruta narco

El mercado de la cocaína en Argentina sufrió variaciones a lo largo de los años. Quienes desde hace tiempo siguen su rastro a través de distintas investigaciones, señalan que en un primer momento la parada intermedia entre Bolivia y otros puntos del país fue Córdoba, una especie de nodo logístico desde donde se expandían los tentáculos de las bandas. Luego ese centro neurálgico se trasladó por un tiempo a Mendoza, para radicarse finalmente en Buenos Aires.

“Hoy todo pasa por Buenos Aires. Desde hace años es claro que allí funcionan cocinas, por lo que muchas veces la cocaína que se venden en el resto del país ya viene ‘cortada’ desde ahí. Pero la misma logística se usa para cargamentos de máxima pureza como el que se encontró en Comodoro. Se traslada vía terrestre, a través de encomiendas, mulas y vehículos adaptados”, explica a ADNSUR un investigador policial.

Esos autos adaptados suelen tener dobles fondos en los chasis o guardar la cocaína debajo de los paneles que recubren el interior. También se ha encontrado dentro de las llantas. Muchas veces esa forma de traslado condiciona la geometría de los paquetes, que se adaptan según la ocasión. Ese es otro dato que confirmaría la procedencia original de la cocaína encontrada en Comodoro: todos tenían el mismo tamaño, un indicio de que su pureza impide hacer retoques que pongan en duda su sello.

Fuentes que conocen al detalle el mercado narco coinciden en que los contactos entre las bandas locales y los proveedores son muchas veces facilitados por detenidos de cárceles federales como la U6 de Rawson, donde se alojan presos de alta peligrosidad. “Hay narcos bolivianos que bajan la droga desde Buenos Aires y se la entregan a grupos que luego la venden en Comodoro, Puerto Madryn y Trelew, los tres puntos donde más se comercializa. También se detectaron casos de dominicanos que suelen actuar como nexo”, detalla uno investigadores consultados por ADNSUR.

Una vez que la cocaína ingresa a Chubut, la venta está a cargo de bandas locales que cuentan con sus redes de vendedores, ya sean en los kioscos narcos o bajo la modalidad de delivery.

Fuentes policiales aseguran que por el momento las disputas entre esas organizaciones criminales tienen límites geográficos marcados. “No hemos detectado bandas que busque ‘copar’ otra ciudad. Sí hay enfrentamientos dentro de cada una. Históricamente, Comodoro es la más codiciada, por el poder adquisitivo más elevado que favorece el consumo, pero en los últimos años se registró un crecimiento en la zona del Valle”, concluye un policía que sigue de cerca los pasos de las organizaciones narco que operan en la provincia.